獨／機場接待染疫 另一關鍵人出聲：染疫員工主動陪

交通部觀光局內勤主管涉嫌指示桃機旅客服務中心主任及員工，到機場管制區接菲律賓工作返台20多歲兒子出關，隨後三人一同喝咖啡30分鐘。未料兒子確診新冠肺炎，連累其中一名接待員工及其5歲稚兒也確診，引發喧然大波，該主管也火速被拔官。稍早該主管澄清絕無指示接待一事，連日不願正面回應的旅服中心主任也做出回應。

面對外界好奇該內勤主管是否有致電請主任去接待自己小孩，該主任說並沒有打電話一事，自己跟該內勤主管是觀光局20年老戰友，就像朋友一樣，外界謠傳「長官交代、指示措辭都不正確」。事實是自己在該主管兒子10歲時就認識，「那個小孩叫我uncle（叔叔）20年了」，就是出於關心而已，也沒有所謂「他兒子回來叫我去接」，他說都是外界臆測。

至於是否要員工陪同去「關心」，該主任說，自己20日才回到機場工作20天，員工天天相處在一起，都能體諒他對環境了解不夠，「並沒有要求（染疫）員工，就是種默契」，員工常會協助自己在機場的事物，強調「是該員主動要協助」。

該主任說，一直以來都想成澄清，因為亂講的後果「會害死一個為觀光局努力貢獻一輩子人的名譽」，他說該內勤主管下個月就要退休還發生這種事，感到很無力。