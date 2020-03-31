銘傳全球教育系統總校長李銓 獲頒海華榮譽章
僑務委員會30日舉行海華榮譽章頒發儀式，由委員長吳新興親自授章予銘傳全球教育系統總校長李銓，感謝他長期熱心僑生教育，培育眾多僑生專業技術人才在世界各地發光發熱，為政府充實新南向人才庫。
吳新興表示，李銓總校長是僑委會90多年來第129位海華榮譽章獲獎人，也是目前中華民國教育界唯一一位獲獎人。吳新興感謝銘傳大學長期協助政府推動僑生教育政策，讓海外青年技術訓練班（海青班）在海外樹立良好的口碑，銘傳也響應政府新南向政策，協助僑委會辦理東南亞僑臺商攬才博覽會活動，建構僑臺商及畢業僑生接軌的平臺。
吳新興指出，銘傳大學近年的東南亞僑生人數愈來愈多，不只銘傳畢業的留臺人在東南亞蔚成一股不可輕忽的力量，銘傳遍布全球的校友更是海外重要的友臺力量，給予中華民國僑務工作許多幫助。
李銓感謝僑委會對他的肯定，他表示，獲頒海華榮譽章對於銘傳大學是一劑強心劑，讓銘傳默默做的事能被看見。李銓指出，銘傳有25萬名校友遍布全世界，全球有300多個姐妹校，每年入學學生來自90多個國家，這些校友不僅支持僑務工作，也致力維護中華民國臺灣的國際影響力，提升中華民國臺灣的國際地位。
現場包括銘傳大學校長沈佩蒂、副校長李藍瑜、王金龍及各學院院長；僑委會副委員長高建智、呂元榮、主任秘書張良民及各級主管皆出席觀禮儀式。
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