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一件襯衫／愛妻罹癌過世 癡情夫寫1012封信與她告別

一件襯衫 / 綜合報導
Freddy思念已離世的愛妻，每天都在臉書上寫一封信給她。 圖／《一件襯衫》授權提供
Freddy思念已離世的愛妻，每天都在臉書上寫一封信給她。 圖／《一件襯衫》授權提供

「一件襯衫」做了一則故事專訪，訪問了一位深愛老婆的男子，在老婆癌症離世以後，每天在Facebook上寫一封信給她，至今超過三年，已經寫了超過1012封信。

把一生的願望都許給妳，仍喚不回妳一口氣

三年前懷孕的薇薇被診斷出罹患癌症，老公Freddy為了鼓勵她，幫她在Facebook上成立了「那個抗癌的幸福小女孩-薇薇」的粉絲專頁，分享抗癌的心路歷程。

老公Freddy把一生所有的所有願望都許給老婆，希望她康復。但老婆還是過世了，孩子也沒留下來。老公說，他此生再也不許願了。從老婆離世的那天起，他每天寫一封信給過世的老婆，他說：「我要花上一輩子... 來向妳告別」。

「我們」的願望清單，如今只剩下「我」

薇薇在離開前對Freddy說了3次「我愛你」之後就離開了，在薇薇心跳停止後Freddy在她耳邊說著：「老公答應妳的事情，我還是會帶著妳完成。」

Freddy每天都會對著她的牌位說說話、跟她說晚安、買她最愛吃的東西、準備兩雙碗筷、帶著她的安全帽去環島，甚至為了他們倆曾經的創業夢，開了一間餐酒館「愛薇餐酒館」。

每完成一件事Freddy就感覺心情好一點，時間讓他離薇薇母子又近了一點，但又覺得薇薇離他遠了一點，這是一場很漫長的告別。

Freddy和老婆感情相當好。 圖／《一件襯衫》授權提供
Freddy和老婆感情相當好。 圖／《一件襯衫》授權提供

這是一場漫長的告別，要用一生去說再見

Freddy每天在自己的Facebook上寫一封信給薇薇，至今超過三年，寫了超過1012封信。

他說：「我是一個過了交配期的男人，只想找個穩定期的女人陪我一起思念妳。」雖然薇薇生前曾經說過，過了一年就可以交女朋友，但Freddy卻一直沒找到能替補上薇薇的那個人。

薇薇已經離開三年，至今Freddy仍每天在自己的Facebook寫一封信給她，他說他還會繼續寫下去。這是一場漫長的告別，要用一生去說再見。

悲傷的故事，卻療癒了千萬破碎的心

透過Facebook，許多人被薇薇與Freddy的愛情激勵，有人看了信後，有了面對困境的勇氣，曾經有一個人的太太也因病過世，他因此身陷痛苦多年，所以也天天寫一封信給太太，直到遇見Freddy他才知道原來瘋子不只他一個，他們約好2024年，他們兩個大男人，要帶著4個人的靈魂一起去看極光。

Freddy每天在自己的Facebook上寫一封信給薇薇，至今超過三年，寫了超過1012封信。 圖／《一件襯衫》授權提供
Freddy每天在自己的Facebook上寫一封信給薇薇，至今超過三年，寫了超過1012封信。 圖／《一件襯衫》授權提供

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文章授權：《一件襯衫》粉絲專頁

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