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廠住不分又三死 勞團控拆勞動部間接殺人

攝影中心 / 記者杜建重／台北即時報導
台灣移工聯盟上午與數十位移工前往勞動部陳情，要求勞動部立即召開跨部會會議，研商「廠住分離」事宜，還給他們一個生存與安全的工作環境。記者杜建重／攝影
台灣移工聯盟上午與數十位移工前往勞動部陳情，要求勞動部立即召開跨部會會議，研商「廠住分離」事宜，還給他們一個生存與安全的工作環境。記者杜建重／攝影

台灣移工聯盟上午與多個人權團體及移工前往勞動部陳情，要求勞動部正視移工安全的工作環境，立即召開跨部會會議，研商「廠住分離」事宜。

自矽卡大火以來短短兩年四個月的時間，因為「廠住不分」已經造成11名移工、6名消防員、1名台籍勞工死亡，而移工團體自矽卡大火以來訴求的「廠住分離」，勞動部至今仍無所作為，這也間接造成這幾年來在大火喪失生命的移工和消防員。勞工團體不禁要問：如果在矽卡之後，勞動部能痛定思痛，積極實施「廠住分離」，這些在2017年、2018年、2020年因為錯誤政策而逝去的數十位移工及打火英雄，現在會不會還在他們的家人身邊？

勞工團體表示，過去勞動部回應「廠住分離」議題時曾表示，因涉及跨部會的法規，需要進一步研議，然而勞工團體早已多次要求勞動部召開跨部會會議，並且邀請關注此議題之民間團體參與，但勞動部卻寧可閉門造車、拒絕溝通，導致移工至今仍被迫住在一顆顆的未爆彈上，勞工團體嚴正要求勞動部莫再拖延，應立即召開跨部會會議，研商「廠住分離」相關事宜，會議並應邀請移工團體、消防員團體、工傷團體、工會團體和環保團體一同參與。

台灣移工聯盟上午與多個人權團體及移工前往勞動部陳情，要求勞動部正視移工生存與安全的工作環境，立即召開跨部會會議，研商「廠住分離」事宜。記者杜建重／攝影
台灣移工聯盟上午與多個人權團體及移工前往勞動部陳情，要求勞動部正視移工生存與安全的工作環境，立即召開跨部會會議，研商「廠住分離」事宜。記者杜建重／攝影
台灣移工聯盟上午與數十位移工前往勞動部陳情，要求勞動部立即召開跨部會會議，還給他們一個安全的工作環境。記者杜建重／攝影
台灣移工聯盟上午與數十位移工前往勞動部陳情，要求勞動部立即召開跨部會會議，還給他們一個安全的工作環境。記者杜建重／攝影
台灣移工聯盟上午與多個人權團體及移工前往勞動部陳情，要求勞動部正視移工生存與安全的工作環境，立即召開會議研商「廠住分離」事宜。
台灣移工聯盟上午與多個人權團體及移工前往勞動部陳情，要求勞動部正視移工生存與安全的工作環境，立即召開會議研商「廠住分離」事宜。

移工 勞動部 消防員

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