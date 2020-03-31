廠住不分又三死 勞團控拆勞動部間接殺人

台灣移工聯盟上午與多個人權團體及移工前往勞動部陳情，要求勞動部正視移工安全的工作環境，立即召開跨部會會議，研商「廠住分離」事宜。

自矽卡大火以來短短兩年四個月的時間，因為「廠住不分」已經造成11名移工、6名消防員、1名台籍勞工死亡，而移工團體自矽卡大火以來訴求的「廠住分離」，勞動部至今仍無所作為，這也間接造成這幾年來在大火喪失生命的移工和消防員。勞工團體不禁要問：如果在矽卡之後，勞動部能痛定思痛，積極實施「廠住分離」，這些在2017年、2018年、2020年因為錯誤政策而逝去的數十位移工及打火英雄，現在會不會還在他們的家人身邊？