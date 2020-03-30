台南景點 四月一日起實名制進場

立法院經濟、財政聯席委員會今天審查農業保險法草案，立委質疑目前試辦農業保險覆蓋率僅10%，若法案通過後覆蓋一樣很低，等同沒有通過。農委會主委陳吉仲說，專法上路後目標一年內衝到20%，沒達到「我負責」，且預計3至5年後專業農覆蓋率可達到六成。

2020-03-30 14:26