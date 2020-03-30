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台南景點 四月一日起實名制進場

聯合報 / 記者修瑞瑩胡瑞玲／連線報導
台南市知名景點安平古堡從四月一日起將實施實名制，登記後才能入場。圖／聯合報系資料照片
台南市知名景點安平古堡從四月一日起將實施實名制，登記後才能入場。圖／聯合報系資料照片

新冠肺炎疫情延燒，台南市文化局昨宣布，四月一日起，所屬文化場館包括赤崁樓、安平古堡等推行「實名制」，進場要登記姓名、電話等資料，不願提供個資者不得進場。

台南市府指出，不只文化場館，原則上台南市所有的景點都會採實名制，其他像觀旅局或教育局所屬場館，由其他局處另行決定實施時間。

文化局表示，四月一日起，包括赤崁樓、安平古堡、億載金城、安平樹屋、台灣船園區、左鎮化石園區、山上花園水道博物館及水交社文化園等，都要採實名制。為保護遊客個資，只要寫大致居住地，不必詳細地址，留下姓名與聯絡電話即可。

對於台南市文化局推出景點實名制，新北市文化局表示，轄內所有博物館因應新冠肺炎疫情，皆暫停營運至四月二日，這兩天將再召開防疫會議，決定是否在清明連假期間開放。

文化局 新冠肺炎

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