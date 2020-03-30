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照護資訊不透明 立委憂居服員陷風險

台灣醒報 / 記者施凱文╱台北報導

居服員工作需近距離接觸個案，加上資訊不透明，已成為高風險群。」國民黨立委吳斯懷30日質詢衛福部時提醒居服員缺乏口罩及資訊的處境，民進黨蘇巧慧對於負壓隔離病房是否將不足表達擔心，時代力量王婉諭則要求政府正視社區排擠居家隔離及檢疫者的問題，並訂出罰則。

居服員臨高風險

立法院衛環委員會30日邀衛福部進行專題報告及備詢，國民黨立委吳斯懷質詢時指出，目前境外移入有8萬4000多人，社區管控容易形成破口。他說：「社區裡有居家隔離、檢疫者，但管委會主委卻不知道，有沒有兼顧保護個資又能有效管理的方法？」

衛福部次長薛瑞元回應稱：「民眾對於風險比較高的族群態度都比較負面才會不公佈，大家若都正向面對他們就沒問題。」吳斯懷再表示，居家服務員面對被照顧者時不清楚對方是否為隔離或檢疫者，這是資訊不透明。目前政府針對不通報者也無法可管，他強調說：「居家服務員工作時，都需要近距離接觸個案。」

「居家服務員可以主動去地方衛生單位詢問資訊。」薛瑞元回應表示。然而他也承認，目前政府對於細節處理還不夠，「會再研議主動通報居家服務員的方案。」吳斯懷補充，「像是一天要照顧5、6個人的居服員在過程中有可能弄髒口罩」，居服員僅一週5片的口罩配額恐怕不足以替換，要求衛福部設法改善。

對待隔離者不友善

民進黨立委蘇巧慧則指出，日前疫情指揮中心表示「社交距離不足將要開罰」，但清明節掃墓親朋相聚，大家聚集在通風良好的郊外，「這樣是可不可以？」另外，面對每天激增的確診人數，負壓隔離病房恐面臨數量不足的危機。

薛瑞元回應說，民眾要有保持距離的意識，「保持防疫原則但也不要違反人性。」他再補充說明，一般的隔離病房數量持續增加中，而負壓隔離病房是隔離具空氣傳染風險的患者，「其實確診者不一定要住負壓病房。」他強調，確診者大部份不具空氣傳染的風險，「住進一般的隔離病房即可」。

王婉諭立委則關心表示，許多社區對居家隔離、檢疫者非常不友善，「以張貼公告或言語騷擾等方式排擠在家隔離、檢疫的民眾，或要求他們搬離社區。」她直言：「其實居家隔離的人再次遷移也會增加一層風險。」並要求衛福部應儘快訂定罰則。薛瑞元承諾，「收到投訴後將會針對該狀況儘速訂出罰則。」

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