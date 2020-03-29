民法成年20歲 年輕人自立困擾多 迫領日薪誤入八大行業

目前民法規定成年年齡為20歲。勵馨基金會主任郭育吟說，許多因家庭緣故被迫提早自立的孩子，常因民法20歲才算成年，無法自行銀行開戶、簽訂租房契約、辦手機、買機車等，造成生活自立困擾，還有部分孩子因無法銀行開戶，只能從事領日薪工作，進而誤入八大行業。

郭育吟說，勵馨輔導過的性剝削個案，就曾發現有些孩子因提早離開家庭獨立生活，但因20歲才算成年，找工作到處碰壁遇，若從事一般工作要辦新的薪資轉帳戶，因無法銀行開戶緣故，工作選擇權有限，最後只能選擇領現工作，例如八大行業，也讓人生加重落入貧困循環。

另外，郭育吟也提到，想繼續半工半讀孩子，也因未達成年年齡無法自行申請學貸，只好放棄升學念頭。儘管勵馨基金會提供有就學金，幫忙這些孩子，但若民法成年年齡能下修至18歲，將可以協助這些孩子不用再遭遇生活自立困難困境。

台灣青年民主協會理事長陳彥廷也說，除生活上的不合理，也有許多18歲剛從技職高中畢業的年輕人，有好想法想創業，卻因申請微創或新創貸款都有限制須成年，導致創業想法被迫延後。

陳彥廷也提到，成年年齡的不合理，每學期也發生在學生租屋，許多大一、大二學生在外租房子，因房東簽約需法定代理人爸媽認定，導致許多中南部北上就學學生，必須勞師動眾要求父母北上，儘管這些問題看來細瑣、但卻經常發生。

陳彥廷說，民法修正成年年齡，上屆期就有立委提案，但因政治性低，加上連動相關法律多，被認為修法成本消耗巨大。因只要動民法的成年年齡，其他相關法律也必須連動修改。但陳認為，可以訂定「日出條款」，先修正民法、並訂定兩年後生效，讓其他連動法律可以慢慢修正。