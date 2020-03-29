聯合報一周大事3/22~3/28

聯合報 / 綜合報導
警政署陳家欽（左）與內政部長徐國勇（右）。圖／聯合報系資料照片
警政署陳家欽（左）與內政部長徐國勇（右）。圖／聯合報系資料照片

國內：

24日：為加強新冠肺炎防疫，我國即起禁來台轉機兩周。行政院也宣布新一波加碼紓困方案，包含個人可申請延緩繳稅，緩繳最短1年，分期繳納最長3年，及水、電與桶裝瓦斯的折扣，最高10萬元。

25日：疫情指揮中心宣布，室內100人以上、室外500人以上公眾集會活動建議停辦，以擴大防疫。

27日：內政部以警政署長陳家欽處理警方人事案涉及偽造文書，將陳家欽函送台北地檢署，檢方分他案後，又以函送程序不完備為由，將退回原機關再詳查；這是史上首次發生內政部法辦警政署長、卻遭檢方退案事件。

國外：

23日：美國聯準會宣布第二波寬鬆行動，包括承諾無限量買進債券，以壓低借貸成本等，這是聯準會史無前例推出金額無上限且目標明確的量化寬鬆（QE）措施。

24日：國際奧會宣布東京奧運將延期，「不會在2020年舉行，但不會晚於2021年夏季」，這是奧運史上首次延後舉辦。

28日：新冠肺炎在全球176國蔓延，確診破59萬人、死亡2.7萬多人，美國確診病例破10萬人，全球第一，美國總統川普簽署2.2兆美元紓困案，下令通用汽車增產呼吸器；義大利確診8.6萬多人，全球第二多，死亡9134人，則全球居冠。

新冠肺炎 東京奧運 聯準會 內政部 陳家欽

相關新聞

聯合報一周大事3/22~3/28

國內： 24日：為加強新冠肺炎防疫，我國即起禁來台轉機兩周。行政院也宣布新一波加碼紓困方案，包含個人可申請延緩繳稅，緩繳最短1年，分期繳納最長3年，及水、電與桶裝瓦斯的折扣，最高10萬元。

新聞台「封台倒數6天」惹爭議！ NCC接獲民眾檢舉

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情大流行，全台緊盯疫情，有民眾發現，中天新聞寫出「封台倒數6天」字樣...

保護空服員！指揮中心定空服防護裝備標準

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前不斷強調，飛機是最危險的地方，指揮中心今說明今天上午已經提出「個人防護裝備」的要求，...

癌友治療年花1108億元 每6元健保經費1元用於抗癌

你知道每六元健保經費，就有一元用於癌症治療，隨著嬰兒潮世代老化，罹癌人口逐漸增加，去年全國癌症治療人數高達75.5萬人，...

時代在改變 三個好青年新定義你符合嗎

3月29日是青年節，每年救國團選出的優秀青年代表都是各界關注焦點。隨著時代變遷，救國團主任葛永光表示，現代好青年應具備「夠獨立、好人品、有貢獻」三大條件，更期許好青年能不滿足於小確幸、有獨立價值觀，拉

救國團公佈109年青年獎章得主名單

救國團109年「青年獎章」得獎名單出爐，今年計有10位來自醫學、消防、法律、公益等不同領域的優秀青年獲得殊榮。3月27日星期五上午，救國團在劍潭青年活動中心舉辦109年《青年獎章》得主名單公佈記者會，

熱門新聞

圖表看疫情／西班牙單日增832死創新高 16.5％醫護人員染疫

誤以為是小感冒！ 五旬男就診6次才被發現感染新冠肺炎

影／案268本土個案男「接觸史近一個月」 恐成防疫破口

五旬男無出國竟從228開始現症狀 陳時中：感染源待釐清

直播／我增16新冠肺炎確診 14例境外移入、2例本土

損我國際形象不給補償金 李茂生：中央打臉自訂的法律

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。