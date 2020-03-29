聯合報一周大事3/22~3/28

國內：

24日：為加強新冠肺炎防疫，我國即起禁來台轉機兩周。行政院也宣布新一波加碼紓困方案，包含個人可申請延緩繳稅，緩繳最短1年，分期繳納最長3年，及水、電與桶裝瓦斯的折扣，最高10萬元。

25日：疫情指揮中心宣布，室內100人以上、室外500人以上公眾集會活動建議停辦，以擴大防疫。

27日：內政部以警政署長陳家欽處理警方人事案涉及偽造文書，將陳家欽函送台北地檢署，檢方分他案後，又以函送程序不完備為由，將退回原機關再詳查；這是史上首次發生內政部法辦警政署長、卻遭檢方退案事件。

國外：

23日：美國聯準會宣布第二波寬鬆行動，包括承諾無限量買進債券，以壓低借貸成本等，這是聯準會史無前例推出金額無上限且目標明確的量化寬鬆（QE）措施。

24日：國際奧會宣布東京奧運將延期，「不會在2020年舉行，但不會晚於2021年夏季」，這是奧運史上首次延後舉辦。

28日：新冠肺炎在全球176國蔓延，確診破59萬人、死亡2.7萬多人，美國確診病例破10萬人，全球第一，美國總統川普簽署2.2兆美元紓困案，下令通用汽車增產呼吸器；義大利確診8.6萬多人，全球第二多，死亡9134人，則全球居冠。