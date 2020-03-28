新冠肺炎攻陷桃機 機場內出現工作人員確診第一例

新冠肺炎第二波在歐美國家的疫情日益嚴重，台灣入出境的國門也面臨嚴峻的考驗，桃園機場今天出現第一個機場內工作人員的確診案例，觀光局證實，桃機旅客服務中心的一位男性員工確診，除了已經全面啟動消毒，同辦公室的三位同仁也返家進行14天的居家隔離。

觀光局的工作人員表示，昨天工作的群組就有傳出消息，這位男性員工是內勤人員，不是在第一線的櫃台接待旅客，主要工作是接待貴賓，現在入出境旅客變少，最近幾乎都沒有接待任何貴賓，只有在住家及辦公室往返，而他太太也在同單位上班，加上他本身沒有出國旅遊史，所以很有可能是在機場內跟旅客接觸而感染，也因此讓其他機場的工作者更加不安，同辦公室的工作人員也都被隔離。工作人員也透露，確診男子剛開始肚子不舒服，就醫後才確診

同一樓層的工作人員有人憂心地表示，他是男性，有使用過這個樓層的廁所，有摸過門把等，偶爾也會來串門子，真是讓人擔心，他們辦公室的電腦等已經用塑膠袋打包起來；但是另外辦公室的一群人好像還不知情，幾個人開心地打打鬧鬧。

由於傳出確診案例，桃機公司公佈因應疫情的營運作為，桃機公司表示，為確保所有工作人員及旅客的健康，將請各相關單位落實防疫措施與相關人員的健康管理。

除了已經每天投入超過600位清潔人員在機場內外值勤，入境旅客通道從空橋到航廈走道，定時噴灑藥劑消毒，地板則先清潔後再以消毒水擦拭，未來將提高公共空間清消頻率（亦包含各辦公區域及營業區域之樓地板、公共座椅、扶手、門把、觸控按鈕、工作台等之清消），並調整優化空調換氣率確保空氣流通、廣設酒精噴霧及清潔消毐設備於所有主要通道、電梯口及出入口、廁所等。

為了讓防疫資訊有效傳遞，桃機公司在防疫期間已建立LINE通訊群組，24小時保持各單位間的即時聯繫，並由疾管署持續進行相關政策說明與衛教宣導，確保所有人員落實防疫措施。