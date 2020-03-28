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新冠肺炎衝擊！傳新加坡將關兩航廈 員工無限期放無薪假

知名度不下鍾南山！陸專家張文宏稱新冠肺炎疫情難對付

新冠肺炎攻陷桃機 機場內出現工作人員確診第一例

攝影中心 / 記者鄭超文／桃園機場即時報導
桃園機場今天證實出現員工確診新冠肺炎第一例，在觀光局服務中心上班的男性員工被證實確診，一名入境的旅客穿著有過濾器的面罩入境，經過觀光局服務中心的櫃台。記者鄭超文／攝影
桃園機場今天證實出現員工確診新冠肺炎第一例，在觀光局服務中心上班的男性員工被證實確診，一名入境的旅客穿著有過濾器的面罩入境，經過觀光局服務中心的櫃台。記者鄭超文／攝影

新冠肺炎第二波在歐美國家的疫情日益嚴重，台灣入出境的國門也面臨嚴峻的考驗，桃園機場今天出現第一個機場內工作人員的確診案例，觀光局證實，桃機旅客服務中心的一位男性員工確診，除了已經全面啟動消毒，同辦公室的三位同仁也返家進行14天的居家隔離。

觀光局的工作人員表示，昨天工作的群組就有傳出消息，這位男性員工是內勤人員，不是在第一線的櫃台接待旅客，主要工作是接待貴賓，現在入出境旅客變少，最近幾乎都沒有接待任何貴賓，只有在住家及辦公室往返，而他太太也在同單位上班，加上他本身沒有出國旅遊史，所以很有可能是在機場內跟旅客接觸而感染，也因此讓其他機場的工作者更加不安，同辦公室的工作人員也都被隔離。工作人員也透露，確診男子剛開始肚子不舒服，就醫後才確診

同一樓層的工作人員有人憂心地表示，他是男性，有使用過這個樓層的廁所，有摸過門把等，偶爾也會來串門子，真是讓人擔心，他們辦公室的電腦等已經用塑膠袋打包起來；但是另外辦公室的一群人好像還不知情，幾個人開心地打打鬧鬧。

由於傳出確診案例，桃機公司公佈因應疫情的營運作為，桃機公司表示，為確保所有工作人員及旅客的健康，將請各相關單位落實防疫措施與相關人員的健康管理。

除了已經每天投入超過600位清潔人員在機場內外值勤，入境旅客通道從空橋到航廈走道，定時噴灑藥劑消毒，地板則先清潔後再以消毒水擦拭，未來將提高公共空間清消頻率（亦包含各辦公區域及營業區域之樓地板、公共座椅、扶手、門把、觸控按鈕、工作台等之清消），並調整優化空調換氣率確保空氣流通、廣設酒精噴霧及清潔消毐設備於所有主要通道、電梯口及出入口、廁所等。

為了讓防疫資訊有效傳遞，桃機公司在防疫期間已建立LINE通訊群組，24小時保持各單位間的即時聯繫，並由疾管署持續進行相關政策說明與衛教宣導，確保所有人員落實防疫措施。

桃園國際機場也將從4月1日起強化門禁管理，調整部分航廈出入口並實施於出入口、安檢線前之量測體溫必要防疫作為，如遇體溫過高者即禁止進入航廈、旅客亦禁止搭機，未來也將持續與疾管管制署北區管制中心積極檢視各項防疫相關措施，並持續滾動檢討及修正改善任可能之防疫缺失。

桃園機場今天證實出現員工確診新冠肺炎第一例，在觀光局服務中心上班的男性員工被證實確診，清潔人員在服務中心櫃台前消毒。記者鄭超文／攝影
桃園機場今天證實出現員工確診新冠肺炎第一例，在觀光局服務中心上班的男性員工被證實確診，清潔人員在服務中心櫃台前消毒。記者鄭超文／攝影
桃園機場今天證實出現員工確診新冠肺炎第一例，在觀光局服務中心上班的男性員工被證實確診，辦公室大門外就是男生廁所。記者鄭超文／攝影
桃園機場今天證實出現員工確診新冠肺炎第一例，在觀光局服務中心上班的男性員工被證實確診，辦公室大門外就是男生廁所。記者鄭超文／攝影
桃園機場今天證實出現員工確診新冠肺炎第一例，在觀光局服務中心上班的男性員工被證實確診，一名入境的旅客穿著全身防護裝備經過觀光局服務中心的櫃台。記者鄭超文／攝影
桃園機場今天證實出現員工確診新冠肺炎第一例，在觀光局服務中心上班的男性員工被證實確診，一名入境的旅客穿著全身防護裝備經過觀光局服務中心的櫃台。記者鄭超文／攝影
桃園機場今天證實出現員工確診新冠肺炎第一例，在觀光局服務中心上班的男性員工被證實確診，清潔人員在服務中心櫃台前消毒。記者鄭超文／攝影
桃園機場今天證實出現員工確診新冠肺炎第一例，在觀光局服務中心上班的男性員工被證實確診，清潔人員在服務中心櫃台前消毒。記者鄭超文／攝影
桃園機場今天證實出現員工確診新冠肺炎第一例，在觀光局服務中心上班的男性員工被證實確診，辦公室大門緊閉。記者鄭超文／攝影
桃園機場今天證實出現員工確診新冠肺炎第一例，在觀光局服務中心上班的男性員工被證實確診，辦公室大門緊閉。記者鄭超文／攝影

新冠肺炎 COVID-19 桃園機場

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