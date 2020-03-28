新聞台「封台倒數6天」惹爭議！ NCC接獲民眾檢舉

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情大流行，全台緊盯疫情，有民眾發現，中天新聞寫出「封台倒數6天」字樣，引起爭議。中天新聞今天回應為誤植，更正致歉。

新冠肺炎在全球蔓延，全台都在注意疫情的發展，就有民眾在網路上瘋傳中天新聞台新聞跑馬燈「封台倒數6天」的截圖，引發議論。

中天新聞今天發布聲明回應表示，台灣確診數已經來到267名，面對疫情持續，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中3月26日在記者會上提醒，未來的確診數會持續增加，要過8天以後才會逐漸平衡。

中天新聞指出，據陳時中的說法，從3月26日開始到4月2日這8天，是台灣守住第二波疫情最關鍵的8天，今天是進入關鍵倒數6天。中天新聞在3月28日上午整點新聞鏡面將關鍵倒數6天，誤植為「封台倒數6天」，特此更正致歉。

中天新聞也說，在防疫的關鍵時刻，呼籲全民團結配合指揮中心，全力做好防疫工作。

國家通訊傳播委員會（NCC）官員表示，NCC今天接獲民眾檢舉中天新聞跑馬燈上出現「封台倒數6天」字眼，中天新聞隨後已立即更正。至於是否針對這次事件開罰，NCC會依個案處理，將交由委員會討論。

官員說，NCC秉持維護言論自由立場，尊重媒體專業與受理民眾申訴案件，同時要求新聞台應自律。不過，中天新聞近年狀況多，也屢次遭罰。NCC已要求中天落實獨立審查人制度，不過，「這次誤植是蠻離譜的」。NCC將視委員會討論狀況，納入未來換照審查參考。