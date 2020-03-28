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保護空服員！指揮中心定空服防護裝備標準
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前不斷強調，飛機是最危險的地方，指揮中心今說明今天上午已經提出「個人防護裝備」的要求，必須要配戴外科口罩、護目鏡、防水隔離衣、防水手套，必須要與旅客分開廁所等，確保機組人員的安全。
機艙內走廊狹窄，空服人員與旅客接觸的可能性增加，衛福部疾管署防疫醫師蘇家彬表示，今天上午開會討論，機組人員飛行時間長，為了維持正常的工作環境，因應航空業，討論出新的規範，在保護機組人員安全的部分，需要做好基本的個人防護，因此提出裝備配置的建議。
蘇家彬表示，所有的機組員須要配戴口罩、護目鏡、防水隔離衣、防水手套，機組員與旅客分開使用廁所。旅客有上呼吸道症狀時延緩搭機，機上不要自己更換座位，有不適時告知空服員，由其安排坐位。
陳時中表示，旅客若特別有相關症狀，需要特別區隔開來，必要時戴N95口罩進行，保護乘客與機組員。交通部民航局副局長何淑萍表示，已與疾管署協調好防護衣等防疫物資。休假與飛時安排，航空公司會遵循三個法規進行。
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