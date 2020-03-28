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癌友治療年花1108億元 每6元健保經費1元用於抗癌

聯合報 / 記者李樹人／台北即時報導
AI大數據跨進癌症醫療領域，健保署長李伯璋表示，癌友透過精準醫療，有效延長存活期，提高生活品質。記者季相儒/攝影
AI大數據跨進癌症醫療領域，健保署長李伯璋表示，癌友透過精準醫療，有效延長存活期，提高生活品質。記者季相儒/攝影

你知道每六元健保經費，就有一元用於癌症治療，隨著嬰兒潮世代老化，罹癌人口逐漸增加，去年全國癌症治療人數高達75.5萬人，如何預防及有效治療癌症，成為醫界及全民關注議題。

健保署署長李伯璋上午出席「2020精準防癌高峰數位論壇」，發表「從大數據看癌症治療趨勢」，他指出，台灣罹癌總人數及新確診人數逐年增加，癌症治療醫療費用愈來愈高，以醫療檢查占比最高，其次為藥費。

108年癌症資料顯示，癌友治療人數達75.7萬人，用在癌友健保支出金額高達1108億元，等於每六元健保預算，就有一元用在癌友身上，藥費289億元，其中標靶藥物171億元，占比最高。

另外，去年4月起，開始給付免疫療法，針對八大癌友、11項適應症，截至3月25日，總共給付1793名癌友，其中以肺癌病友446人最多。但整體評估，僅兩成有反應率。

李伯璋表示，AI大數據跨進癌症醫療領域，精準分析出國內各大醫院治療癌症病友的數據，舉例來說，台大、林口長庚在乳癌治療上成果特別優異，進一步分析，療程中用了哪些藥物、癌友存活期延長的原因，就能提升國內治療品質。

李伯璋說，在癌症治療上，精準醫療有其必要性，但新藥費用昂貴，健保署必須更積極開源節流，在節流方面，現在透過雲端影像，癌友至另一醫院尋求第二意見，不必再重新檢查，節省影象檢查費用，並減少病患輻射風險。

李伯璋指出，台灣全民健保舉世聞名，可說是全世界做最好的醫療保險制度，但醫界相當不滿意，認為醫師及醫院權益遭到健保壓榨，但健保財務衝擊，癌症支出費用明顯成長，相信透過大數據、精準醫療，能讓健保穩定，永續經營。

癌症治療 健保 罹癌

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