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影／直擊老餐廳客人個位數!業者苦:疫情害業績狂掉9成

聯合報 / 記者陳煜彬 楊凱竣 台北即時報導
受疫情衝擊，經營超過50年的老字號餐廳業者說，從過年疫情開始到現在客人已退訂了200多桌，現在只要店開門每天至少燒15萬以上。記者陳煜彬攝影
受疫情衝擊，經營超過50年的老字號餐廳業者說，從過年疫情開始到現在客人已退訂了200多桌，現在只要店開門每天至少燒15萬以上。記者陳煜彬攝影

新冠肺炎(COVID-19)疫情影響，餐飲業首當其衝，包含走過一甲子的餐廳「第一大飯店敘香園」和「銀翼餐廳」都出面懇求政府幫忙他們度過難關。根據台北市商業處統計，今年一二月餐飲業的歇業數字，1月有101家餐飲業歇業，2月更慘有110家，外界就擔心3月、4月歇業數目恐怕會更多。第一大飯店敘香園總經理劉淑如就說，原先一個月的營業額都可以達到千萬以上，現在疫情蔓延後，現在一個月的營業額連一百萬都不到，幾乎掉9成業績，銀翼餐廳常務董事黎利也說，從過年疫情開始到現在客人已退訂了200多桌，現在只要店開門每天至少燒15萬以上。

為了因應疫情所帶來的衝期，不少餐廳也開始實施「減班休息」(無薪假)政策，敘香園總經理就說目前只要當天沒預訂客，就會實施店休來減少人事成本，外加員工本來的公休假，一個月上不到10天的班。銀翼餐廳經理劉姿利則表示，他們和公司達成協議減薪三個月，但若疫情沒退燒恐怕還得再想辦法，也呼籲政府應該要放款紓困幫業者度過難關。

新冠肺炎 COVID-19

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