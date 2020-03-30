新北運動服務不間斷 三重運動中心戶外快閃運動課 線上運動短片

新冠肺炎疫情不止，新北市政府超前部署，市長侯友宜之前就下令從3月20日起新北所有場館因應防疫，暫時關閉14天，雖然新北運動中心場館關門，但市府的運動服務不中斷，新北市政府推出線上運動短片，讓喜愛運動的市民朋友不用外出，在家也可以運動，以運動增強免疫力來對抗新冠肺炎。

三重國民運動中心自3月21日起，就推出防疫運動小教室，每日由專業教練拍攝運動短片，鼓勵民眾防疫期間在家可以運動，其他運動中心也紛紛跟進，推出線上運動短片，還有部分中心評估整體戶外環境後，開設戶外快閃運動課程，持續用運動熱情對抗疫情。

三重國民運動中心執行長林志儫表示，防疫閉館期間，推出線上防疫運動小教室，由專業教練群透過直播、錄製影片，讓長期運動的民眾不中斷運動習慣。自從3月21日開始，每天晚間都有新影片上架，期間更搭配網路活動，受到民眾熱烈回應，許多朋友上傳自己在家運動畫面，即使不出門，也能跟在家運動與線上互動。

林志儫說，三重運動中心自23日再推出免費戶外運動課程，戶外課程主題以防疫安全為第一考量，拉大每個人之間的距離，規劃每堂15人為限的小班制，採線上預約方式，以便有效掌握參與課程人員，且將原先一小時課程濃縮至半小時，規劃有氧舞蹈、拳擊有氧等不受場地限制的運動為主，第一波線上填單都全部額滿，已經加開第二波3月30日至4月20日戶外課程。

新北市政府體育處表示，在防疫關鍵期間，新北運動中心配合市府政策閉館，期間中心不只進行設備維護、員工教育訓練等，各中心粉絲團接續推出線上運動短片，除了三重，新五泰、板橋、樹林、林口、汐止等運動中心也有不同類型運動短片；為持續服務運動人口，更利用中心周圍的戶外空間，推出戶外免費運動課程，除了三重運動中心加開第二波，還有淡水、新五泰、新莊、樹林、永和與林口等，也都有免費戶外運動課程，歡迎至各中心查詢報名。

體育處補充，板橋第一運動場，每周三跟六晚上持續提供免費戶外運動課程，周六由神童教練李翰暄號召，透過體適能循環動作讓大家強化身體不同部位肌力，周三晚上則是有氧舞蹈課程，全身運動也能增加心肺功能。防疫期間，14座運動中心會陸續規劃不同運動主題與教練帶領，希望市民仍維持適度的運動，增加抵抗力，線上運動小短片及相關活動訊息，請持續關注【新北運動聚點】粉絲專頁。(廣告)