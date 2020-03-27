產業外勞得報檢疫計畫書 延後雇用最高一萬三獎助

為了加強國內防疫，對於新引進產業外勞，勞動部宣布從今天下午四點起，要求所有雇主在申請產業外勞時，必須要填具移工申請入境辦理居家檢疫計畫書，勞動部政務次長劉士豪表示，居家檢疫的地點，業者可以請地方政府事前勘查，必須要符合檢疫場所的規定。

指揮中心在17日只是，自從17日4點之後登機入境的移工，應該辦理居家檢疫14天，截至昨天為止，一共有2758名移工，執行居家檢疫。

勞動部今參與指揮中心記者會時表示，為了「加強國內防疫」，自今起修正入境移工居家檢疫辦理方式，社福類的居家檢疫，統一入住政府安排的集中檢疫所。

至於產業類的居家檢疫場所，仍維持由雇主或仲介公司辦理，但須事先經權責機關實地查核確認後，才可以始得引進移工，而產業類的移工總計有1732人，社福類有1026人，其中9成4是由仲介公司代辦，僅5％由雇主自行辦理。

劉士豪表示，居家檢疫實施以來，外界建議包含居家檢疫場所尋覓困難，如何有效落實移工居家檢疫管理等。因此基於國內防疫及人道考量，自今起入境移工。

包含社福類（含機構看護工、家庭看護工及家庭幫傭）的居家檢疫，將統一入住政府安排的集中檢疫場所，包含衛生福利部提供400床檢疫場所及勞動部刻正洽仲介公會委託辦理230床，費用應由雇主負擔。

不過，集中檢疫場所的床位數有限，明天起社福類雇主引進移工前，應先取得入住集中檢疫場所的證明文件後，始得引進移工。

產業類的檢疫場所，仍維持由雇主或仲介公司辦理，並應於申請許可、入國簽證及移工入境辦理接機登錄時，提供「移工入境辦理居家檢疫計畫書」，且經由權責機關實地查核，確認符合一人一室或其他相關規範，以及如何落實門禁管制等機制後，始得引進移工。

另為保障返鄉休假移工就業權益，產業類返鄉休假移工將比照社福類移工辦理，統一入住政府安排的集中檢疫場所。

因應上述的措施推動，致雇主引進移工時程可能延後，雇主可採取下列配套措施，解決人力需求部分，一為鼓勵雇主以國內承接方式聘僱移工。 二為鼓勵雇主僱用失業勞工，勞動部將提供僱用獎助每人每月九千元至一萬三千元，最長十二個月。

家庭有照顧需要者，可撥打長照 1966專線洽詢提供照顧資源。 第三，鼓勵減班休息或暫無移工需求的製造業雇主釋出移工,供所需雇主國內承接，於防疫期間釋出移工名額，未來申請時將同意不予管控名額。