時代在改變 三個好青年新定義你符合嗎

3月29日是青年節，每年救國團選出的優秀青年代表都是各界關注焦點。隨著時代變遷，救國團主任葛永光表示，現代好青年應具備「夠獨立、好人品、有貢獻」三大條件，更期許好青年能不滿足於小確幸、有獨立價值觀，拉大國際競爭力。

給青年作主的機會 透過學習培養人才

葛永光指出，青年的需求，青年最知道。今年「中華民國各界慶祝109年青年節」籌備委員會，由上百間大學推薦、遴選，選出17位優秀大專青年代表，主導規劃辦理相關青年節慶祝活動，並訂3月為「青年關懷月」，在全國各地由青年朋友自發進行關懷弱勢、付出行動共同推展等社會公益行動。

救國團主任葛永光率領青年節籌備委員會代表，拜訪立法院及監察院。 圖 / 救國團提供

今年青年節主軸「創造新樂譜 青年我作主」，指的是社會應該讓青年決定自己的事，給發展的舞台和機會，才能透過學習，培養對社會有益的人才。

例如今年首度頒發的海外優秀青年共有兩位得主，其中一位在台灣出生、2歲時被認為智力遲緩、7歲前口語表達困難，後來隨父母到美國就學，小三、小四時被發現是數理天才，如今是全球百家企業的輔導顧問；另一位則是30歲的華裔菲律賓國會議員，兩位都展現青年璀璨能量，譜出亮麗未來。

好青年三大條件：夠獨立、好人品、有貢獻

救國團為青年準備舞台，辦理許多培訓活動。 圖 / 救國團提供

時代變遷，青年益發自主、有個性，過往也許有傑出表現就被認為是優秀，但葛永光認為，現代好青年除了在專業領域有所成就外，更應該具備的三大條件，分別為：是否可以獨立自主的奮鬥向上，以及人品值得學習，最後就是對人群、國家有貢獻。

今年的優秀青年名單有救人於第一線的消防員、醫師、田徑隊教練、廚師等，都在各領域奮鬥付出。

葛永光也期許，在數位時代中，未來的好青年，除了堅定正確的國家認同和意識外，更要有獨立的價值判斷系統，可以明事理、辨是非，不以小確幸為滿足，能夠放眼全世界，和國際人才競爭，提升自我能量。

救國團主任葛永光期許青年，有獨立價值判斷系統，和國際人才競爭能量。 圖 / 救國團提供

防疫貢獻不落人後 救國團與人民在一起

往年的青年節活動都會盛大慶祝，今年救國團因為新冠肺炎關係將青年節慶祝表揚典禮延後舉辦，將心比心保護得獎者和親友健康。

救國團活動總吸引大批民眾參加，更是品牌保證。 圖 / 救國團提供

葛永光透露，其實救國團也是新冠肺炎受災戶，全國的活動中心、運動中心、終身教育中心、旅行社都受波及，1300多名員工生計受影響，但救國團仍堅持不放無薪假、不裁員，讓員工可以安心工作。

為配合政府防疫政策，救國團也在第一時間配合政府，將部分活動中心共180間房改設居家檢疫隔離住所，供政府統一調配使用。

葛永光坦承，員工一開始其實都會畏懼，甚至詢問「別家旅館都拒絕，為何我們要幫忙？」「這樣我們就不能接一般客人了！」甚至為此把已訂房的客人取消。

但他鼓勵員工，「支持政府就是支持老百姓」，盼能為防疫盡心力，但也希望政府能將救國團列為紓困對象，彌補全力支持政府的救國團這段時間的部分損失。