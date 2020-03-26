考選部：居家隔離考生缺考不能補考 只能申請退費

考選部今天表示，居家隔離、居家檢疫者及自主健康管理被限制不得外出者，不能應考國考，而國考性質較為特殊，不能事後補考，無法應考者可出示證明文件在考試前後15天內申請退費。

考選部今天發布新聞稿，表示為了妥善辦理今年5月起舉辦的後續16項國家考試，17日特別邀集感控防疫專家及協助辦理考試的地方政府人事處、衛生局代表等召開專家諮詢會議，強化各項防疫措施，結論重點之一為目前疫情嚴峻，防疫人力物資均已投入防疫工作。

考選部表示，與會專家都表示，居家隔離、居家檢疫及自主健康管理等依規定限制不得外出的高風險族群，不應特別准予外出應試，以免引發防疫破口，且地方政府出席代表也都表示在場地、人力、交通、住宿安排上無法支援該等人員應考，防疫人力物資量能嚴重不足，確有執行上的高度困難。

考選部表示，基於傳染病防治法規及防疫優先公益考量，且國家考試為任用考及資格考，性質較為特殊，無法採外加錄取名額的事後補考方式處理，應考人因居家隔離、居家檢疫及自主健康管理被限制不得外出等措施，導致無法參加應試，只能檢具證明文件，於考試前後15天內申請退費，考選部對此深感抱歉，同時呼籲應考人考前做好健康管理，以順利完成考試。

考選部並公布國考防疫措施重點，表示會隨時關注疫情發展，配合指揮中心滾動式檢討修正。

考選部表示，在應考人部分，居家隔離、居家檢疫者及自主健康管理被限制不得外出者不得應考，應考人在考試期間應自備口罩並全程配戴，凡進入試區人員一律配合體溫量測及手部消毒，有發燒、咳嗽或呼吸道等症狀，或有「自主健康管理」仍准予外出的應考人，另開設備用試場應試，並限制陪考者，若考生有特殊需要，例如身障應考人，則應採取事先申請機制。

考選部表示，考場備用試場應考人座位間距至少2公尺，其他試場則減少每試場應考人數，試區學校全面消毒，另外為了保持通風良好，將以取消冷氣開放、開啟門窗、風扇為原則，並視需要增加風扇等設施，也會請中央及地方政府協助專業人力與物資需求，包括考試舉行前後，周邊公共區域清潔消毒，及提供專業護理人力，擔任各試區體溫量測複檢工作。