農業特別收入基金去年多支79億 陳吉仲：預算無法編足

根據農委會官方網站上的農業特別收入基金附屬單位決算顯示，去年一年農業特別收入基金來源決算數546億，比預算增加12億2375萬；基金用途決算為487億8831萬3897.14元，比預算增加79億元，支出金額為過去五年最多；農委會主委陳吉仲今天表示，多了這些支出，並不代表白花了這些錢，因為行政院總預算並沒有辦法一次就編足。

陳吉仲今天出席立法院經濟委員會。他表示，去年的糧政業務編列128億元，最後用174億元，多了45億元，不代表白花了45億元，因為公糧買進後，今年也會賣出去，不能說是花了45億元；天然現金災害救助，原本只有編列15億元，這些預算必須考慮到行政院的總預算無法讓農委會一次編足。

根據農委會官方網站上的農業特別收入基金附屬單位決算顯示，去年的糧食銷售計畫中，銷售糧食主產品41萬 1715公噸(折合糙米），比預計銷售45萬1100公噸，減少3萬9385公噸，約減少8.73％。

陳吉仲表示，去年農業天然災害支出26億元，主要是有陣子連續下了十多天的雨，也有因為荔枝龍眼不開花，每個地方都有天然災害，因此進行產業調節；此外去年非洲豬瘟發展迅速，邊境增加防疫手提行李百分百、邊境防疫，也在基金預算中。

他說，針對實際放把經費用在哪裡，哪裡數字最小、效果最好，產銷調節緊急處理計畫，去年編了1.59億元，花了5.1億元，花在農糧蔬菜水果水產的產銷調節，外界可以問去年所有的花生農民、文旦、高麗菜農，這樣價格支撐好不好，5.1億元中有1億花在文旦裡面，因為去年中秋到白露只有五天。農委會從年初開始協助農民收購大果，讓文旦價格穩定。

他說，政府的一塊錢，創造人民更大的收入，「這工作要不要做」，可以問問文旦農，文旦農民今年都要求農委會再做一次。