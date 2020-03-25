影/第二批武漢台商解禁 國中小姊弟最想回學校上課

第二批武漢包機返台台商隔離14天今清晨解禁，其中一對國中國小姐弟過年隨家人到武漢探親，碰上疫情被迫滯留，奔波回來再隔離14天，其中唸國中的王姓姊姊說，她最想回校上課，還說「好久沒摸到課本了！」

王表示，她當時和家人到武漢過年，探望外公外婆，未料碰上疫情，滯留多日遲遲無法返家，後來搭上班機回台，但加上隔離14天，前前後後耽誤超過1個月無法到學校上課，也很想念同學，期間大家也有陸續聯絡關心她近況。