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武漢台商隔離14天解禁 陸配激動喊「陳時中是鋼鐵人」

影/第二批武漢台商解禁 國中小姊弟最想回學校上課

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導
王姓姊姊說她最想趕快回學校上課。記者曾健祐/攝影
王姓姊姊說她最想趕快回學校上課。記者曾健祐/攝影

第二批武漢包機返台台商隔離14天今清晨解禁，其中一對國中國小姐弟過年隨家人到武漢探親，碰上疫情被迫滯留，奔波回來再隔離14天，其中唸國中的王姓姊姊說，她最想回校上課，還說「好久沒摸到課本了！」

王表示，她當時和家人到武漢過年，探望外公外婆，未料碰上疫情，滯留多日遲遲無法返家，後來搭上班機回台，但加上隔離14天，前前後後耽誤超過1個月無法到學校上課，也很想念同學，期間大家也有陸續聯絡關心她近況。

被問到不能回台灣是否傻眼，她懂事地說「不會啦，因為疫情大家都能理解」，至於回台最想做的就是趕快回去上課，把落後的課業補足，她更有感而發說「好久沒摸到課本了！」

王姓姊姊說她最想趕快回學校上課。記者曾健祐/攝影
王姓姊姊說她最想趕快回學校上課。記者曾健祐/攝影

疫情 台商 探親

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