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影／防疫 台中副市長陳子敬帶隊臨檢金錢豹及海派酒店
因應新冠肺炎疫情，台中市副市長陳子敬昨天深夜率警方及衛生單位臨檢知名酒店金錢豹、海七、海八酒店、享溫馨KTV等4家大型娛樂場所，預計今天凌晨2時結束；陳子敬表示，繼前天有5家夜店業者配合停業2周後，昨天又有10家舞廳、KTV業者響應，與政府攜手度過疫情危機。
台中市政府防範居家隔離、檢疫對象違反規定前往密閉公共場所，昨天晚間11時許，加大稽查力度，展現防疫決心，由副市長陳子帶領第六警分局、民政局、衛生局、經濟發展局等主要防疫及相關行業管理單位，針對西屯區知名的酒店金錢豹、海派七店、海派八店、享溫馨KTV等大型娛樂場所舞廳、酒店和KTV展開聯合稽查，預防隔離、檢疫對象趴趴走，防堵疫情破口。
台中市警局表示，上周末進行夜店聯合稽查時，已獲得5家大型夜店善意回應，願意停業兩周，昨天又有10家舞廳、KTV、卡拉OK、電子遊戲場等業者響應，表明願意配合政府防疫政策，主動停業2周，市府十分肯定，也期許有更多娛樂場所業者在當前嚴峻的防疫壓力下，能共體時艱，一起為防疫工作盡一份心力，以確保員工和消費者健康及安全，平安順利渡過這波疫情危機。（影片受訪者為台中市副市長陳子敬）
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