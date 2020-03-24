我再增一新冠肺炎本土確診 清華大學法籍研究生感染

「舉報公司不法的人不該被開除！」民進黨立委吳玉琴與勞工陣線聯盟等24日舉辦「推動公益揭弊者保護法」記者會時指出，因國內無完整法規保護吹哨者權益，導致第一線得知公司內部不法情事的員工，常基於保護自己的飯碗而充耳不聞，許多金融掏空案及食安事件都是因此而起。

2020-03-24 13:45