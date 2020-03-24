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我再增一新冠肺炎本土確診 清華大學法籍研究生感染
中央流行疫情指揮中心今日晚間公布國內新增1例新冠肺炎境外移入引起本土個案，為北部30多歲法國籍男性(案216)，清華大學法籍研究生，原列為案84接觸者，為我國第三起大專院校感染者，截至今日確診個案共216例，分別為境外178例，本土38例。
指揮中心社區防疫組副組長莊人祥表示，經疫調發現，案84法籍觀光客，來台期間都借住案216友人家，案216與案84於12日曾有接觸，居家隔離期間於3月20日出現發燒、咳嗽等症狀，經安排就醫及採檢通報，於今日確診，收治於負壓隔離病房。研判感染源為案84。
莊人祥表示，案84為一名20多歲男性法籍人士，3月12日入境台灣，期間曾於台北市觀光，16日早上開始發燒就醫，經採檢，18日確診境外移入個案。
莊人祥說明，案84來台期間有與住在台灣的友人旅行、每天都借助友人家中，案84確診後，案216就被匡列為接觸者，執行居家隔離，但在3月17日曾有與同學接觸。所有關師生接觸者共29人，將持續追蹤。
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