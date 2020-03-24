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員工爽遊埃及染病！環保署啟動電梯分流 全面消毒環境

攝影中心 / 記者潘俊宏／台北即時報導
環保署下午舉行環評會議，進出環保署的人員均要經過紅外線熱感應儀量體溫。記者潘俊宏／攝影
環保署下午舉行環評會議，進出環保署的人員均要經過紅外線熱感應儀量體溫。記者潘俊宏／攝影

環保署一名員工在3月4日到12日之間參加埃及旅遊團後確診新冠肺炎，該員曾在13日正常上班一日，後續展開居家隔離。環保署昨天再度進行環境消毒、同單位同仁辦公空間加大、全面禁止未戴口罩者進入環保署、電梯分流等防疫措施。

今天下午一場「墾丁京棧大飯店開發計畫」環評會議更是採人員管控，開發單位只能六位進入會議室，環評委員、開發單位人員及媒體記者的座位採取間隔坐，開放旁聽的民眾則在隔壁會議室觀看直播，需要發言者才進會議室，整間會議室的窗戶都打開通風。由於今天的環評會議沒有民眾預定旁聽，旁聽會議室也先不開放，超過六位出席的開發單位人員則到十一樓的交誼廳先做休息，希望爾後的環評會議在防疫期間都能比照辦理。

環保署下午舉行環評會議，出席會議人員均採間隔坐法。記者潘俊宏／攝影
環保署下午舉行環評會議，出席會議人員均採間隔坐法。記者潘俊宏／攝影
環保署內的電梯採取分流制。記者潘俊宏／攝影
環保署內的電梯採取分流制。記者潘俊宏／攝影
環保署下午舉行環評會議，開發單位僅限六位進入會議室，多出的人員則到十一樓的交誼廳。記者潘俊宏／攝影
環保署下午舉行環評會議，開發單位僅限六位進入會議室，多出的人員則到十一樓的交誼廳。記者潘俊宏／攝影
環保署下午舉行環評會議，出席會議人員均採間隔坐法，會議室的窗戶都打開流通。記者潘俊宏／攝影
環保署下午舉行環評會議，出席會議人員均採間隔坐法，會議室的窗戶都打開流通。記者潘俊宏／攝影

環評 環保署 新冠肺炎

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