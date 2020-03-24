揭弊者需受保護 民團建議設專法

「舉報公司不法的人不該被開除！」民進黨立委吳玉琴與勞工陣線聯盟等24日舉辦「推動公益揭弊者保護法」記者會時指出，因國內無完整法規保護吹哨者權益，導致第一線得知公司內部不法情事的員工，常基於保護自己的飯碗而充耳不聞，許多金融掏空案及食安事件都是因此而起。

為公益而揭弊

「公益的揭弊不等於檢舉。」民進黨立委吳玉琴24日於立法院舉辦「推動廉政專法！公益揭弊者保護法」記者會時指出，檢舉者常常是對社會安全有很大幫助的人，聯合國更已在2003年明訂「保護檢舉人」的法規。她表示：「目前台灣雖有相關的保護條文，但都散落在各處的法律中，沒有統一規範。」

勞工陣線秘書長孫友聯則表示，在層出不窮的食安事件後，最後受害的都是製造端的勞工，他說：「其實最早發現公司有問題的也是他們，但礙於很多理由他們並不敢揭露。」而金融掏空案也常在爆發後，事後調查才知道員工早就察覺異狀，他表示，政府應儘速設法讓社會大眾意識到「公益揭弊」的概念。

先進國家如美國、日本等在經歷類似的社會事件後設下完整的吹哨者法案保護揭弊者。中原大學生物科技學系蔡敬民教授指出，目前揭發的食安案件，8成是經由吹哨者得知的，如果法案制定更完整，「很多公安事件都可以及早制止，不必變成大災難。」

保護吹哨者

「如果說有專法保護制度的話，就會有員工願意來舉發揭弊。」全國金融業工會聯合總會祕書長韓仕賢表示，資深員工對於企業內部的狀況是清楚的，任何公司不法情事也常是第一個得知，然而他直言：「目前揭弊者面臨的不只是飯碗不保，甚至生命安全都會有危險。」

永豐金工會理事長鍾馥吉也說：「保護吹哨者對於股東權益、金融秩序及社會安定有極大的意義。」他強調，法案不能只針對被揭弊方的金錢判罰，「錢對他們來講是最沒有問題的」，而是要讓勇敢的人能夠繼續存在企業裡面，希望政府設法使廉政的組織成為常態，讓公益揭弊者有勇氣站出來。

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