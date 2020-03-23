武漢公車地鐵消毒準備復駛 未來將掃健康碼搭乘

武漢市今天封城剛好滿2個月，武漢自1月23日起公共巴士、地鐵全面停運。隨著疫情逐漸好轉，城市功能和市民生活逐步恢復。地鐵今天已全面消毒，公車也在街上試跑，同時都在為恢復營運作準備。

據楚天都市報，今天武漢市200多條公車路線已進行空車試跑。而地鐵也在今天展開消毒殺菌作業。報導指出，公車試跑和地鐵消毒是在為恢復營運作準備。

漢口火車站地鐵站內，清潔人員身著防護服、頭戴護目鏡，利用噴霧器對車站大廳、月台等處進行無死角地進行消毒。

武漢市官方規定，全市公車、地鐵恢復行駛後，將採取「實名掃碼登記制」，在每輛公車及地鐵站貼上若干張「實名登記乘車二維碼」，以「一車一碼、上下車掃碼」的模式，執行乘客實名制乘車管理，以便追蹤。

另據長江日報報導，武漢200多條公車路線今天上午陸續讓車輛空車不載客空車試跑。公車試跑主要是為了進一步確保車輛安全、運營安全，並對相關操作流程等進行演練，而全市公車都已做好消毒殺菌工作。未來恢復營運後，每輛車在每次出發載客前都會進行消毒，實施「一趟一消毒」，且車輛都要開窗通風。

根據報導，在今天之前，武漢公車駕駛員、隨車安全員、管理人員已事先接受防疫相關知識及實名制乘車操作流程培訓。

至於地鐵，報導指出，除進行恢復營運前的深度消毒殺菌外，相關的設備維護也同步進行。而已有車站在入口處安裝了電子測溫儀監控進站乘客體溫，距測溫儀不遠處更設有留觀處，一旦發現體溫不正常的乘客將帶往留觀處，確認健康狀況。