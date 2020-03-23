未落實身心障礙評估 監院糾正衛福部

監察院23日針對衛福部沒有落實身心障礙權益保障法提出糾正。監察委員王幼玲指出，雖然我國身權法於2012年加入「社會參與」評估項目，但實務執行上，衛福部仍以「身體損傷」為主要評估，導致有四肢健全的身障者等很難申請到社會福利的案例發生，她呼籲衛福部更正評估方式，讓地方政府。

社會活動參與指標是指讓「不是醫生的專業人士」，從「非醫療角度」來決定一個人是否可以申請身心障礙，像物治/職治師、語言治療師、社工師、心理師、護理師、聽力師、特教老師、職業輔導評量員等，由他們觀察身障者能不能一個人生活、是不是因為健康狀況賺的錢比較少等。

衛福部仍用BS評估

王幼玲說，我國於2012年實施身心障礙者鑑定與福利需求評估後，除了身心功能障礙類別（BS）以外，還加入社會活動參與（DE）指標，但是衛福部現行評估身心障礙等級時，仍然只有利用BS作為評估指標，但是這無法反應現況，比如精神障礙者雖然可能四肢健全，但需要的社會協助會比實際多。

她提到，陳情者中有許多單眼、單耳聽力者也會發生類似的情況，衛福部雖然內部有要立法改善，但法案現在還躺在衛福部內部擱置，希望衛福部儘速修正評估機制，台灣已經把「身心障礙者權益公約（CDPR）」國內法化，但CDPR希望增加身障者社會參與的精神卻尚未達標。

調整12年未落實

王幼玲還強調，許多為了促進身心障礙者於社區自立生活發展的服務項目，如居家照護、婚姻輔導等，需求人數占當年核證人數的比率，竟不到1%，凸顯衛福部採取的分流作業，只是行政上便宜行事的作法，未能貫徹身權法修正原意，急需檢討改善。

監察委員楊芳婉則表示，2007年修法後，由於調整需要時間，才會到2012年開始執行，但至今已經過了12年，衛福部仍沒有真正落實CDPR保障身心障礙者權益的宗旨，而且實務執行下來，地方政府也很難遵守，因此監察院才糾正衛福部，希望衛福部能儘速改善。

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