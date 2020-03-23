吳新興接見世界台商領袖 關切全球僑胞健康安全

武漢肺炎COVID- 19疫情持續擴散全球各國，僑務委員會委員長吳新興於昨（19）日下午接見世界臺灣商會聯合總會總會長施至隆及秘書長邱臣遠立法委員等一行，就海外臺商受到疫情影響等問題充分交換意見，並討論具體可行協助作法。

吳新興表示，世界各國疫情嚴峻，提醒海外各地僑臺商朋友注意健康安全，避免過度恐慌。他也對施至隆總會長上任以來辛勞奔波，帶領世總臺商團隊積極服務全球臺商，表達由衷的敬意及謝意。

施至隆總會長感謝僑委會長期以來對海外臺商的照顧及協助，並表示臺商堅定支持政府，近日健保修法議題各界意見分歧，他希望政府能夠兼顧僑胞權益，關心僑胞福祉。另外施至隆也向吳新興表示，部分海外臺商企業及旅外臺僑因受疫情影響遭遇困難，盼政府適時提供相關救助方案，協助大家度過難關。

吳新興在回應時強調，政府非常重視及關心全球僑臺商及僑胞福祉，僑委會近日來透過全球各地僑務秘書及會內工作人員親自聯繫各地僑臺商及僑團組織負責人，表達政府關懷之意。對於海外僑團組織發揮功能，提供會員及留學生口罩等防疫物品及捐款，令人感動！

吳新興表示，已經向政府疫情指揮中心建議，若有餘力，口罩及口罩套將會適度提供給海外有需求的僑胞購用。此外，僑委會下轄的海外信用保證基金已經在研議可行作法，對於僑臺商事業的營運遭到困難，該基金將會提供適度的紓困措施，並提報行政院核定後推動實施。