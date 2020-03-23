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居家隔離、檢疫補償日領千元 即日起受理申請
為防堵新冠肺炎，我國目前匡列近5萬名高風險群進行居家隔離或居家檢疫，這群民眾可獲每日千元的補償。衛福部今日發布防疫補償申辦系統網址（https://swis.mohw.gov.tw/covidweb/）、申請書表格式、應備文件及受理窗口等，即日起受理申請。
衛福部表示3月10日發布防疫補償辦法，居家隔離與居家檢疫者經衛生主管機關認定未違反隔離或檢疫相關規定，且未支領薪資或其他性質相同的補助時，可於隔離或檢疫期滿隔日起的兩年內申領每日千元的防疫補償，並可回溯至今年1月15日。
衛福部社工司副司長蘇昭如表示，申請者須於線上或紙本填寫申請書，並檢附金融機構存簿封面影本、受雇人請假及無支領薪資之證明或無法從事工作及無獲得報酬、補償之切結書等相關證明文件。另有關照顧者的防疫補償，預計3月31日開放受理申請，其應備文件及各縣市受理窗口，可至衛福部網站查詢（https://topics.mohw.gov.tw/COVID19/cp-4715-52167-205.html）。
什麼樣的情形可能領不到補償？蘇昭如舉例，拒絕配合居家檢疫、居家檢疫通知書填寫不實者或違反居家檢疫規定者將處以罰鍰，且不得申請防疫補償。再如，中央流行疫情指揮中心日前宣布自3月17日起，若在非必要情況下前往國際旅遊疫情建議第三級國家或地區，也不得申領防疫補償。
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