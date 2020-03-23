八堵變電所事故連累核二廠跳電 原能會：無涉核安
台電基隆八堵變電所今天上午設備故障，基隆地區及北海岸地區大停電 ，影響超過23萬戶。核二廠69kV系統也一度跳脫，11時26分恢復供電，未發生核安問題。
原能會說明，核二廠今日因廠外輸電線異常事件造成電廠69kV系統跳脫，電廠相關柴油發電機均依設計正常自動起動運轉，並未影響1號機大修作業及2號機滿載穩定運轉。
原能會表示，經電廠初步查證為廠外八堵變電所發生異常而造成69kV外線跳脫，經台電公司檢修廠外輸電系統後，核二廠69kV外電系統已於上午11時26恢復供電。
原能會說，本項雖屬廠外輸電系統穩定性，不涉及核安問題，但原能會仍將持續監控電廠各項作業，以確保機組運轉安全，減少民眾疑慮。
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