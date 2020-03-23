八堵變電所事故連累核二廠跳電 原能會：無涉核安

這兩則新聞讓我想了很久，但想不到好的對策，現在要面對的是病毒。病毒才不管人的身分地位，我唯一想到的是應該開始把所有過去我們認為是非法的，地下化的，受到社會漠視甚至是汙名化的每一個人認真看待，找出他們來並且給予保護、協助及衛教。在病毒面前，這些行政裁罰和道德要求應該要被放下來，放下過去的歧視和汙名，找到過去的社會幽暗角落並且納入保護之中。

2020-03-23 12:32