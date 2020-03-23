快訊

佛系、豪賭或務實？英國防疫政策下的社會文化

最後發文牽掛4歲愛女 劉真「謝謝妳來到我的生命裡」

八堵變電所事故連累核二廠跳電 原能會：無涉核安

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
核二廠外觀。本報資料照片
核二廠外觀。本報資料照片

台電基隆八堵變電所今天上午設備故障，基隆地區及北海岸地區大停電 ，影響超過23萬戶。核二廠69kV系統也一度跳脫，11時26分恢復供電，未發生核安問題。

原能會說明，核二廠今日因廠外輸電線異常事件造成電廠69kV系統跳脫，電廠相關柴油發電機均依設計正常自動起動運轉，並未影響1號機大修作業及2號機滿載穩定運轉。

原能會表示，經電廠初步查證為廠外八堵變電所發生異常而造成69kV外線跳脫，經台電公司檢修廠外輸電系統後，核二廠69kV外電系統已於上午11時26恢復供電。

原能會說，本項雖屬廠外輸電系統穩定性，不涉及核安問題，但原能會仍將持續監控電廠各項作業，以確保機組運轉安全，減少民眾疑慮。

原能會 核二 基隆

延伸閱讀

基隆、汐止23.7萬戶大停電 台電：10時57分已全部復電

基隆、汐止23.7萬戶大停電 台電：八堵變電所設備跳脫

大基隆地區23萬多戶無預警停電 11人受困電梯1人送醫

八堵變電所事故影響 基隆市39萬戶停電

相關新聞

U值媒／正視防疫網罩不到的移工們

這兩則新聞讓我想了很久，但想不到好的對策，現在要面對的是病毒。病毒才不管人的身分地位，我唯一想到的是應該開始把所有過去我們認為是非法的，地下化的，受到社會漠視甚至是汙名化的每一個人認真看待，找出他們來並且給予保護、協助及衛教。在病毒面前，這些行政裁罰和道德要求應該要被放下來，放下過去的歧視和汙名，找到過去的社會幽暗角落並且納入保護之中。

居家隔離、檢疫補償日領千元 即日起受理申請

為防堵新冠肺炎，我國目前匡列近5萬名高風險群進行居家隔離或居家檢疫，這群民眾可獲每日千元的補償。衛福部今日發布防疫補償申...

八堵變電所事故連累核二廠跳電 原能會：無涉核安

台電基隆八堵變電所今天上午設備故障，基隆地區及北海岸地區大停電 ，影響超過23萬戶。核二廠69kV系統也一度跳脫，11時...

宜蘭國樂教育前輩張月娥過世 享耆壽93歲

宜蘭國樂教育前輩張月娥22日凌晨2時逝世，享耆壽93歲。也是音樂家的兒子張玉樹表示，母親幾年前中風臥床，家人深深感謝母親...

學者研究…機場這3處 病毒量恐最高

新冠肺炎自全球反撲回台，過去研究顯示，機場內人來人往處是染病的高風險場域，我國已祭出明起禁止在台轉機兩周。除了中華航空和長榮航空前天宣布登機前要先量額溫，超過卅七點五度無法搭機，連國內線的立榮航空及華信航空昨也跟進，登機前要量額溫及全程配戴口罩。

「不知敵人在哪」照護員壓力大 長照機構氣氛肅殺

國內爆發住宿型機構護理師確診首例，台北市一名長照機構人員坦言，看到新聞後壓力很大，以往照護機構為營造歡樂氣氛，例如鼓勵長輩共餐，平日也舉辦表演、社團、慶生活動，但現在已全部暫停，畢竟防疫優先，機構內的氛圍也變得沉靜肅殺。

傳承賽德克族語 堪布松柏仁波切獲原民專業獎章

原民會今天表示，為表彰堪布松柏仁波切對台灣原住民族賽德克族語的保存與發展以及原住民族社會福利保障的卓越貢獻，因此特頒三等...

護理師確診前上班三天 專家：應正視機構人力不足

中央流行疫情指揮中心今公布16例新冠肺炎確診案例，台灣確診總數來到169人。當中一名確診者是住宿型機構護理師，感染源待釐...

應戰隨機殺人 立院司法委員會周一討論廢死議題

國內近來再發生隨機殺人案，又引爆廢死議題討論。立院司法委員會下周安排司法院、法務部專題報告「司法正義—死不死刑，保護了誰...

回響／響應種樹 蔡總統訪台灣樹王

聯合報系願景工程「為未來種一棵樹」系列專題倡議為台灣多種樹，行政院長蘇貞昌廿日答覆立委高金素梅質詢時表示，已把農委會主委和教育部長找來，要求就多種樹的事提出具體方案，特別在山巔水湄和校園「為下一代多種樹」。

輕症改一採 黃立民：未來防疫應從「防堵」轉「減災」

新冠肺炎全球大流行，所有入境者只要出現發燒、咳嗽等症狀，都會被列為疑似病例，必須住院採檢。為防疑似個案塞爆醫院，指揮中心...

獨／建議醫界取消對輕症者二採及住院隔離 昨已上路

為避免醫院隔離病床調度困難及未來檢驗能量吃緊，衛生福利部疾病管制署昨通知醫界，即日起符合新冠肺炎通報條件的個案，無須先進...

熱門新聞

圖表看疫情／男高音多明哥自爆確診 梅克爾接觸染疫醫生居家隔離

出國爭議燒到指揮中心 張上淳兩兒急發道歉聲明

中研院群聚擴大！同會議四人先後確診 傳染源是他

機構護理師確診 53住民28工作人員全採檢並遷出

張上淳兒被爆出國滑雪FB曬照 醫怒：嚴重打擊醫護士氣

病毒非源自中國？專家: 義北去年11月就出現奇怪肺炎

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。