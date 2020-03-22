避免特種行業成防疫破口 中市員警臨檢 警犬也插花緝毒

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導
台中市第五警分局20日、22日規劃臨檢勤務，執勤警員要求業者、員工配合受檢。記者陳宏睿／翻攝
台中市第五警分局20日、22日規劃臨檢勤務，執勤警員要求業者、員工配合受檢。記者陳宏睿／翻攝

台中市第五警分局為免轄內酒店、KTV及電子遊藝場等特種行業，變成新冠肺炎的防疫破口，從今年2月份起，即每周執行2至4次臨檢，近日因應疫情升高，各地累積確診個案攀增，及大批旅外人士返國潮，為免居家檢疫或隔離的民眾在外趴趴走加重疫情，五分局又在20日晚間至凌晨、22日晚間至凌晨規劃臨檢勤務，出動40名警力並配合警犬隊實施臨檢，呼籲業者能共體時艱、配合相關防疫措施，加強自主管理或視情況歇業，以防止疫情擴散。

台中市第五警分局長郭士傑說，從肺炎疫情發生以來，觀察轄內KTV、電子遊藝場和飲酒店等場所的人潮並未明顯減少，這類娛樂場所或大型飲酒店極易因酒後衍生糾紛、鬥毆等治安事件，此外，病毒於密閉空間的感染風險亦相對更高，為免民眾聚會狂歡形成疫情死角，除加強臨檢強度外，同時也結合警犬隊協助緝毒，警察維護治安的決心絕不容挑戰，請民眾切勿心存僥倖。

第五警分局連續在20日晚間8點至零時、22日晚間9時至零時，規劃臨檢勤務，臨檢3間大型KTV、4間大型酒店、一家電子遊戲場，並出動40名警力以及台中警犬隊協助防疫、查緝不法的工作，警員除對在場民眾宣導政府最新防疫政策，呼籲民眾儘量避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所，同時並提醒業者務必要落實相關防疫衛教措施，派員量測體溫及提供酒精乾洗手等器具。

第五警分局表示，防疫期間將協同市府衛生單位加強稽查，目前警用應勤裝備M-Police已增防疫警示功能，警方執行臨檢時若遇居家檢疫或隔離對象時，系統將跳出警示畫面，警方會依法函請權管機關裁罰。依據嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，違反居家隔離者，加重罰則最低20萬至最高100萬元，違反居家檢疫措施者，也加重罰則最低10萬至最高100萬元，請市民不要挑戰法律底線。

台中市第五警分局20日、22日規劃臨檢勤務，出動警力配合警犬隊，針對轄區內酒店進行查緝，避免該類場所變成防疫破口。記者陳宏睿／翻攝
台中市第五警分局20日、22日規劃臨檢勤務，出動警力配合警犬隊，針對轄區內酒店進行查緝，避免該類場所變成防疫破口。記者陳宏睿／翻攝
台中市第五警分局20日、22日規劃臨檢勤務，針對轄內多家酒店、KTV逐一檢查，每次勤務都出動40名警力執勤。記者陳宏睿／翻攝
台中市第五警分局20日、22日規劃臨檢勤務，針對轄內多家酒店、KTV逐一檢查，每次勤務都出動40名警力執勤。記者陳宏睿／翻攝

臨檢 疫情 新冠肺炎

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