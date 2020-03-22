護理師確診前上班三天 專家：應正視機構人力不足

中央流行疫情指揮中心今公布16例新冠肺炎確診案例，台灣確診總數來到169人。當中一名確診者是住宿型機構護理師，感染源待釐清，發病到確診中間有三天到機構上班。雖然目前機構住民和工作人員初篩都是陰性，不過專家提醒，機構住民免疫力較差，發病症狀容易不典型，初篩陰性仍不能大意，也呼籲政府正視機構護病比較高導致人員請假不易、工作環境不易分流分艙等問題。

中央流行疫情指揮中心社區防疫組副組長莊人祥表示，這名護理師在3月12日感到全身發熱，但未就醫，後來13日、14日沒發燒，仍上班。16日她第一次某醫院門診就醫，拿了克流感並在家休息，到18日再上班一天。因為服用克流感卻仍然發燒、無力，20日回某醫院門診就醫，醫師評估有需要採檢，轉診至大醫院並於22日確診。

台大醫院品質管理中心主任陳世英表示，疫情當頭，長照機構的感管措施都應比照醫院，一但有發燒或任何症狀都不能上班，但有時候因為人力窘迫，症狀稍微改善就得回去上班，這種情況也不能苛責護理人員。然而，機構不但護病比高於醫院，人力調度也更難，人力不足會提高感染的風險，但目前卻沒有協助調度的管道，這是最令人擔心的。

長庚兒童感染科教授級主治醫師邱政洵表示，長照機構一旦出事就會很慘，是因為很難向醫院一樣徹底分艙分流，加上住民多為慢性長者、長期行動不便臥床者，身體免疫力較差，感染容易併發重症。忽然出現大量重症患者，會對周邊的急性醫療機構造成壓力，如果沒處理好，會變成醫療系統的崩潰，不可不慎。邱政洵呼籲，各縣市衛生局現在就要繃緊神經，多加關切散在各處公私立長照機構，就算做不到分艙分流，至少要做好人員進出管制、住民身體健康監控、工作人員健康管理。