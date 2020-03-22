聯合報一周大事3/15~ 3/21

國內：

16日：新冠肺炎疫情升溫，政府決議禁止高中以下師生出國，直到7月14日本學期結束為止。

19日：北部某高中同一班出現兩位確診個案，該校即日起停課，直到27日，成為全校停課的全國首例。

20日：新冠疫情釀全球股災，台股年後至今市值蒸發逾10兆，中央銀行、金管會、國安基金各出利多，降息、禁空、護盤三箭齊發奏效，台股指數大漲552.75點、漲幅6.37%。

21日：台灣因境外返台人數驟增，導致新冠肺炎確診人數暴增，至21日累計153人確診，其中2人死亡，全球旅遊疫情建議升級至第三級警告。

國外：

15日：美國聯準會（Fed）宣布降息4碼（1個百分點），將基準利率降為接近零，至少增加債券持有規模7千億美元，卻仍無法化解市場對疫情疑慮，美股期指重挫引發熔斷機制，一度停止交易。

21日：新冠肺炎疫情全球持續升溫，至21日下午全球已27萬多人確診、1.1萬多人死亡，義大利是僅次中國大陸第二嚴重的國家，4.7萬多人確診、逾4千人死亡，死亡人數已超過大陸；美國也已近兩萬人確診，紐約、加州、伊利諾、康州等多州宣布居家避疫。