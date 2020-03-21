輕症改一採 黃立民：未來防疫應從「防堵」轉「減災」

新冠肺炎全球大流行，所有入境者只要出現發燒、咳嗽等症狀，都會被列為疑似病例，必須住院採檢。為防疑似個案塞爆醫院，指揮中心對醫界發出通函，昨宣布修訂「嚴重特殊傳染性肺炎通報個案處理流程」，未來經通報但無肺炎、經醫師評估不需住院的輕症患者，僅需一次採檢，即可居家檢疫或隔離；另因國內流感疫情已逐漸趨緩，通報個案也不必再做流感快篩。

對此，台大醫院小兒部主任、台灣感染症醫學會理事長黃立民今下午受訪表示，隨新冠肺炎疫情發展，未來防疫重點應從「防堵」轉為「減災」，建議開始調查感染率，如在北、中、南部找民眾捐血檢驗抗體，來掌握國內感染狀況。

黃立民說，近日確診患者增加，過去凡是疑似病例，通報採檢期間都要住院隔離，但隨全球疫情升溫、通報個案與採檢數暴增，醫院已開始出現擁擠狀況。若讓輕症患者一採就出院，的確可讓醫院空出空間。

他說台灣近日禁止外籍人士入台等相關作為，都是防堵境外移入，但擴大篩檢應該也要同步進行，如可對社區以捐血的方式來定期普查，以便得知多少人有抗體，進而揪出近一個月感染者，可每隔一段時間、一至兩個月做一次，才知道陽性率有沒有提升。

不過輕症採檢從兩次縮短為一次，是否可能「先陰後陽」造成防疫破口？黃立民雖說有可能，但他也強調「這是一種妥協」 ，因為民眾一開始症狀不嚴重，若真要完整採檢，應要採三次才更嚴謹，但隨著通報人數變多，還是要以檢驗量能吃得下來為考量。