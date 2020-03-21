獨／建議醫界取消對輕症者二採及住院隔離 昨已上路

為避免醫院隔離病床調度困難及未來檢驗能量吃緊，衛生福利部疾病管制署昨通知醫界，即日起符合新冠肺炎通報條件的個案，無須先進行流感快篩，另外如符合症狀輕微等五要點者，得不需進行第二次採檢及住院隔離，可於第一次採檢後返家繼續居家檢疫或居家隔離。

新冠肺炎在全球疫情持續擴大，台灣昨新增27例確診，雖多為境外移入，但已創單日確診數最高記錄。疾管署昨發出致醫界通函，表示因新冠肺炎疫情持續擴大，避免各醫院收治通報個案大幅增加，影響全國隔離病床之調度使用，依專家建議修訂「嚴重特殊傳染性肺炎通報個案處理流程」。符合症狀輕微等五要點者，得不需進行第二次採檢及住院隔離，可於第一次採檢後返家繼續居家檢疫或居家隔離。符合通報條件之個案，於通報後採檢時，無須再進行流感快篩。

中央流行疫情指揮中心社區防疫組副組長莊人祥今天表示，該措施已於昨日上路。主要是考量近日通報量大增，如昨日1387例檢驗量中，僅450例是依法定傳染病而通報，其他大部分民眾都是輕症。由於每一人採檢又須花約三天時間，對檢驗量能與醫院住院收治來說都是一大挑戰，故依專家建議修訂流程，放寬醫院限制、能收容更多患者或個案。

通函兩個重點包括，考量流感疫情已逐漸趨緩，藉流感快篩以提升檢驗時效之機率已大幅降低，且為減少執行流感快篩可能增加之暴露風險，對符合通報條件之個案，於通報後採檢時，無須再進行流感快篩。

第二，對無肺炎且經醫師評無需住院的通報個案，如果症狀輕微、個案同意、可配合進行居家檢疫或居家隔離措施、可與同住者有分隔之空間居住且有人可以照料生活起居、同住者無老年人、心肺疾病患者或免疫不全等高危險族群等，得不需進行第二次採檢及住院隔離，可於第一次採檢後返家繼續居家檢疫或居家隔離。但要提醒個案，如症狀持續或惡化時，應主動通知衛生單位安排二採。