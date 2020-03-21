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獨／建議醫界取消對輕症者二採及住院隔離 昨已上路

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獨／建議醫界取消對輕症者二採及住院隔離 昨已上路

聯合報 / 記者簡浩正／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前至桃園國際機場慰問檢疫人員。本報資料照片
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前至桃園國際機場慰問檢疫人員。本報資料照片

為避免醫院隔離病床調度困難及未來檢驗能量吃緊，衛生福利部疾病管制署昨通知醫界，即日起符合新冠肺炎通報條件的個案，無須先進行流感快篩，另外如符合症狀輕微等五要點者，得不需進行第二次採檢及住院隔離，可於第一次採檢後返家繼續居家檢疫或居家隔離。

新冠肺炎在全球疫情持續擴大，台灣昨新增27例確診，雖多為境外移入，但已創單日確診數最高記錄。疾管署昨發出致醫界通函，表示因新冠肺炎疫情持續擴大，避免各醫院收治通報個案大幅增加，影響全國隔離病床之調度使用，依專家建議修訂「嚴重特殊傳染性肺炎通報個案處理流程」。符合症狀輕微等五要點者，得不需進行第二次採檢及住院隔離，可於第一次採檢後返家繼續居家檢疫或居家隔離。符合通報條件之個案，於通報後採檢時，無須再進行流感快篩。

中央流行疫情指揮中心社區防疫組副組長莊人祥今天表示，該措施已於昨日上路。主要是考量近日通報量大增，如昨日1387例檢驗量中，僅450例是依法定傳染病而通報，其他大部分民眾都是輕症。由於每一人採檢又須花約三天時間，對檢驗量能與醫院住院收治來說都是一大挑戰，故依專家建議修訂流程，放寬醫院限制、能收容更多患者或個案。

通函兩個重點包括，考量流感疫情已逐漸趨緩，藉流感快篩以提升檢驗時效之機率已大幅降低，且為減少執行流感快篩可能增加之暴露風險，對符合通報條件之個案，於通報後採檢時，無須再進行流感快篩。

第二，對無肺炎且經醫師評無需住院的通報個案，如果症狀輕微、個案同意、可配合進行居家檢疫或居家隔離措施、可與同住者有分隔之空間居住且有人可以照料生活起居、同住者無老年人、心肺疾病患者或免疫不全等高危險族群等，得不需進行第二次採檢及住院隔離，可於第一次採檢後返家繼續居家檢疫或居家隔離。但要提醒個案，如症狀持續或惡化時，應主動通知衛生單位安排二採。

新冠肺炎 流感 居家檢疫

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