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又是出國旅遊惹的禍 雲林再增1例確診人數累計到3人

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
雲林縣確診人數已增至三人，這三人全部是出國旅遊的境外感染。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣確診人數已增至三人，這三人全部是出國旅遊的境外感染。記者蔡維斌／翻攝

中央疫情指揮中心公布案131，40多歲女性，為雲林縣第3例確診個案，這也是雲林縣繼本月17日雲林縣打破零確診以來新增的第3名確診人，這3名皆為境外移入，也是出國旅遊返國自主健康管理後，被檢出確診的人。

衛生局長曾春美表示，這名案131的確診女性，是於今年2月26日到3月8日參加歐洲旅遊團，前往西班牙及葡萄牙旅遊，於3月9日返國入境，即返家自主健康管理，直至3月16日出現喉嚨痛就醫，並接受採檢後，馬上收治到醫院的負壓隔離病房，3月20日經疾管署通知檢驗結果確定為陽性。目前個案收治負壓隔離病房治療，病情穩定。

健康管理 衛生局 疫情

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