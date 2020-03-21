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又是出國旅遊惹的禍 雲林再增1例確診人數累計到3人
中央疫情指揮中心公布案131，40多歲女性，為雲林縣第3例確診個案，這也是雲林縣繼本月17日雲林縣打破零確診以來新增的第3名確診人，這3名皆為境外移入，也是出國旅遊返國自主健康管理後，被檢出確診的人。
衛生局長曾春美表示，這名案131的確診女性，是於今年2月26日到3月8日參加歐洲旅遊團，前往西班牙及葡萄牙旅遊，於3月9日返國入境，即返家自主健康管理，直至3月16日出現喉嚨痛就醫，並接受採檢後，馬上收治到醫院的負壓隔離病房，3月20日經疾管署通知檢驗結果確定為陽性。目前個案收治負壓隔離病房治療，病情穩定。
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