世界水資源日／水源地開礦 宜蘭人連署反對
時代力量立委陳椒華、邱顯智與環保團體昨天舉行記者會，質疑宜蘭飲用水的水源地，因為永侒礦場開發計畫案影響，有遭受汙染危機，讓向來水資源充足的宜蘭，面臨水資源保衛戰。與會者呼籲，政府應畫設水源保護區，並盡速修訂礦業法。
宜蘭縣政府昨回應表示，「捍衛好山好水，縣府寸土不讓」。針對員山永侒礦業開發案，縣長林姿妙將在宜蘭縣國土計畫草案中，把永侒預定開發區域畫設為國土保育區第一類，未來依國土計畫法及其土地使用管制規則，明定該區域禁止或限制使用，維護縣民良好居住品質，讓環境及水資源在宜蘭永續。
縣府表示，縣府在二月廿五日舉行的國土計畫審議會中，已就計畫草案內容及收到的公民、團體意見進行審議，現場聽取各方意見並經委員討論後，全案審議通過，三月底前報內政部續審，盼審議通過盡速實施。
人禾環境倫理發展基金會處長薛博聞表示，永侒礦場將在宜蘭深溝自來水廠的粗坑取水口，及伏流水上游地區進行開發，此舉將嚴重影響到宜蘭縣民的飲用水安全；且因水源地周邊土地未畫設為保護區，無法透過法制來落實水源保護。
薛博聞說，為堅定表達反對永侒礦場開發，已發起連署並獲得五萬人支持，希望能夠守護從宜蘭前縣長陳定南以來所樹立重視環保的「宜蘭價值」。
陳椒華表示，宜蘭縣過去因為地下水、伏流水等資源豐富，並未設立水庫，因此汲水地點設保護區更顯重要，呼籲政府要盡速畫定水源保護區。
邱顯智表示，只要永侒礦場礦權還在，礦業法未修，宜蘭縣民的噩夢就無法停止，宜蘭地區的用水安全也會繼續會受到威脅；現行礦業法對於礦權的展延與環評機制，顯然無法回應人民的期待與國土區域發展的定位，該案例更凸顯出修法時程刻不容緩，朝野應重視，在這會期完成修法。
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