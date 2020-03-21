世界水資源日／水源地開礦 宜蘭人連署反對

華人是一個很奇怪的群體，很大部份的人很愛錢，可是完全沒有經濟學的概念。因為沒有經濟學的概念，所以對於人類行為的選擇和判斷，不是出於理性思考，而是自以為是的「道德」。所以政治最正確的一句話就是，健康最重要，經濟不重要，只顧經濟不顧健康是「不道德」。

2020-03-20 14:38