有家卻不回！居家檢疫住檢疫所擬收費

國際疫情升溫，我國防疫旅館爆床位不足，中央流行疫情指揮中心今緊急通知各縣市，希望增闢防疫旅館，中午前仍有五縣市防疫旅館掛蛋，截至目前為止僅剩新竹縣市以及苗栗縣床位掛蛋，恐會擠壓到檢疫所量能，衛福部表示，盼各縣市能積極增設防疫旅館，至於非必要入住檢疫所的國人，不排除未來會酌收費用。

根據中央流行疫情指揮中心統計，截至3月18日為止，已有2900多人需居家隔離，其中有650人目前正在居家隔離、需居家檢疫有4萬4000多人，其中有1萬多人正在居家檢疫、需自主健康管理有1萬4000多人，其中3900多人目前正在自主健康管理。

不過，隨著留學生等近期陸續返台，居家檢疫人數將持續攀升，中央流行疫情指揮中心社區防疫組副組長莊人祥表示，依照目前闢設的防疫旅館，總計可以提供306床，後續將不斷增設，新竹縣市與苗栗縣雖然尚未闢設防疫旅館，但新竹縣市已有旅館正與地方政府在洽談中，苗栗則是尚未有旅館有此意願。

衛福部醫福會執行長王必勝表示，防疫旅館主要是提供給外國人做居家檢疫，並非是提供給國人，需居家檢疫的國人仍以自宅為主，依照目前的規畫，自宅是首要的居家檢疫地點，其次是防疫旅館，最後才是檢疫所。

王必勝表示，目前各縣市正在增設防疫旅館，目前增加速度有限，已經有少數的外國人，因為找不到防疫旅館，入住檢疫所，每日收費150美元（約新台幣4500元），我國目前總計在13處設置檢疫所，可提供1500間居家檢疫的房間。

王必勝表示，檢疫所的設置主要是「任務型設置」，如武漢包機、鑽石公主號包機等，可短時間提供大量可居家檢疫的住所，若開放大量外國人或是國人入住，恐會失去原本的設置目標。

不過，王必勝也坦承，民眾的狀況五花八門，像是不配合在自宅居家檢疫，反而到處趴趴走的民眾也會被送進檢疫所，或是有家可回礙於家庭關係不佳卻回不去者，又或是街友、無家可歸的精神疾病患者等，目前都有接受入住過。

王必勝說，由於現階段將要守住第二波疫情回擊，衛福部也在與各單位合作，清出閒置空間，或是大型可容納多人的地方，可作為檢疫所。

王必勝說，檢疫所主要是視為最後接受居家檢疫者之處，目前也在避免明明有家卻堅持要住在檢疫所的民眾出現，也正在討論是否要針對這一類的民眾，比照外國人要收費。他說明，目前國人住檢疫所執行居家檢疫是不用收費的。但未來不排除會針對非必要入住檢疫所者酌收費用。