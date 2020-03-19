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綠色和平控台灣遠洋漁船非法捕魚 漁業署展開調查

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
綠色和平指控台灣鮪延繩釣漁船準備海上轉載，台灣鮪延繩釣漁船把冷凍庫的鮪魚吊起，準備進行海上轉載。根據漁工訪談，這艘船疑似涉及強迫勞動、割鰭棄身與非法與其他漁船轉載行為。圖／綠色和平提供
綠色和平指控台灣鮪延繩釣漁船準備海上轉載，台灣鮪延繩釣漁船把冷凍庫的鮪魚吊起，準備進行海上轉載。根據漁工訪談，這艘船疑似涉及強迫勞動、割鰭棄身與非法與其他漁船轉載行為。圖／綠色和平提供

綠色和平今天發布「公諸漁事：血汗海鮮如何流入市場」台灣遠洋漁業調查報告，發現非法漁業、強迫勞動與非法轉載等行為，仍可能持續在台灣遠洋船隻上發生。

遠洋漁業專案主任陳珮瑜表示，台灣通過修改相關規定，讓歐盟解除漁業的黃牌警告，調查報告中蒐集到新的事證，發現產業中的許多陋習疑似仍未改善，包括超過工時、涉及參與或目擊割鰭棄身、非法海上轉載等。

農委會漁業署表示，已展開調查，若確有發生指控情事，將依法裁處或移送檢調機關偵辦；調查報告並未提供疑似違規確切時間、地點，調查難度高，但已透過在國內、外港口轉載卸魚或公海登檢時以問卷訪查船員方式，瞭解外籍船員在船上的生活、工作條件及福利待遇等情況，只要違法，均進行裁處或移送，裁處資料並會公布網站。

綠色和平走訪台灣船隻經常停泊的外國港口之一，訪問數位在台灣籍或疑似台灣人投資的漁船上工作的外籍漁工；同時根據漁工提供的契約及薪資單等文件進行調查比對。

陳珮瑜說，根據漁工的訪談，他們所描述的工作和生活條件，以及提供的合約與相關文件，不僅符合國際上相關強迫勞動的指標，而且很可能違反台灣境外聘僱漁工的相關法規；比如超時工作，抵債勞務和沒收身份證件。

報告記錄漁工訪談，一位在台灣籍延繩釣漁船上工作的漁工表示，有捕到魚的話，才能睡5個小時，假如沒有補到半隻魚，就必須一直工作。訪談內容還涉及參與或目擊割鰭棄身、非法海上轉載等；這些違規的漁船，都與台籍大型的遠洋漁業公司有合作。

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