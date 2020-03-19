禁外籍入台可防堵疫情？ 醫師：輕症恐是社區感染破口

中央流行疫情指揮中心昨宣布，台灣今日開始非本國籍人限制入境，醫師與專家認為，台灣得和新冠肺炎長期抗戰，雖幾乎全面封關，對疫情發展有望緩解，但輕症恐是未來社區感染的破口，對社區的宣導、公共場域的清潔更要加強。

新冠肺炎在國際疫情大增，並反撲回台，我國近日將亞洲與歐洲等多國、美國三州列為旅遊警示第三級，即歐亞北美等國家，共97國、一地區，均列第三級警告，昨早加開記者會再宣布，今天起限制非本國籍人士入境。

不過台灣百例確診中，分別為71例境外移入及29例本土病例，境外就佔七成， 禁外籍人士入台此舉，就真能防堵疫情入台？台大醫院小兒部主任，感染症醫學會理事長黃立民表示，其實世界多國幾乎都會鎖國半個月到一個月，政府此舉的確在防堵上可將外來的疫情擋掉；但其實台灣社區傳播可能已經有了，如仍有新增本土個案，只是還不嚴重而已。

黃立民說，台灣的社區防疫目前做得算還不錯，不會說很快爆出很多個案，但輕症恐是未來社區感染的破口，且近日出現學生、本土個案。政府同時要留意的，就是社區的宣導與不適就醫採檢觀念，以免病毒若大量帶進社區感染，可能就要進入減災階段。

此外，由於境外移入個案大增，他建議公共場所、捷運、公車、火車、高鐵等大眾運輸工具，是民眾往來頻繁、恐病毒傳遞處，都要加強清潔。

中國醫藥大學附設醫院感染控制小組主任黃高彬表示，衛福部目前邊境管制與回溯採檢的管理力道已做到相當程度，且透過記者會或廣告文宣不斷作衛教宣導，因此高風險群或一般民眾有症狀應會有自覺，並盡速就醫。近日這批針對國外回來旅客的風險如能控制住，我國日後的疫情發展就有望緩解。