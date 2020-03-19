入境客暴增卡機場等防疫專車 桃機：今有3400趟運能

中央流行疫情指揮中心宣布今凌晨起限制外國人入境，且不論國籍旅客入境一律居家檢疫14天。今早從桃機搭乘防疫專車的需求暴增，候車區有大批人潮。立委質疑今天將有1萬人入境，防疫車隊的能量不足。桃園機場公司表示已增派車輛，交通部長林佳龍則說，預估明天後就不會再是尖峰。

立委李昆澤今在立法院交通委員會質詢時表示，今起回到台灣從機場到家，因為不能搭乘大眾運輸，除了親友接送，不少人是依賴客運、遊覽車協助運送，不過據他了解，防疫專車運能還是嚴重不足。

李昆澤說，17日入境旅客有9千多人，當日防疫專車就需要705輛寄車，364輛租賃車，原先交通部規畫的620輛計程車和租賃車明顯不足。他說，上午到現在就有3千多人入境，還有很多人在候車專區，親友接送的不多。

對此，桃機總經理林祥生說，目前預計排班計程車會新增到450輛，每輛可提供六趟載客服務；租賃車有200輛，每輛提供三趟服務，另外遊覽車可以載50到100趟，因為希望旅客不要坐在一起，所以每輛約載20人左右。經試算，全部加起來最多可提供3400趟服務。

林祥生坦言，今天忽然間入境旅遊必須居家檢疫，搭車人數暴增十倍，目前400輛以上排班計程車全部投入新竹以北路程支援，今天早上又從松山機場抽調50輛支援，台中以南則是以大型國光客運做支援。

林祥生說，今天清晨5時進來1000多名旅客，疏運的差不多，已經比一早少很多。

不過李昆澤質疑，若是搭乘遊覽車，下車後如果又載搭乘大眾運輸工具，恐成為防疫缺口。林祥生說，司機會協助旅客找到親友才放行，也會登記資料，如果沒有親友就不能搭大巴，只能選擇租賃車。

林佳龍說，因為政策突然，這兩天是旅客返台高峰期，會盡力協助，預計20日以後不會再是尖峰，返國入境者比較可以紓解。