亞洲19國疫情升三級警示 勞動部：移工返國即不可回台

新冠肺炎全球疫情嚴峻，指揮中心今宣布，自3月19日零時起並將亞洲19國、東歐1國及美國3州旅遊疫情建議提升至第三級警告(Warning)，其中，亞洲升級對我國移工影響劇烈，勞動部表示，鼓勵移工暫時不返國休假，但如果移工還是要返國休假，疫情期間就不能回到台灣。

亞洲分別為日本、新加坡、北韓、泰國、馬來西亞、菲律賓、印尼、汶萊、越南、寮國、柬埔寨、緬甸、東帝汶、孟加拉、不丹、尼泊爾、斯里蘭卡、印度及馬爾地夫，共19國。

指揮中心指揮官陳時中提醒，國人應避免至上述國家及地區進行所有非必要旅遊；另於台灣時間3月17日16時起，已登機者加強自主健康管理14天，尚未登機者入境後需居家檢疫14天。

勞動部常務次長林三貴表示，針對亞洲新冠肺炎疫情升級，勞動部提出兩項配合措施，分別為減少人員跨境流動，包含雇主管理；另一為暫緩引進移工，每年移工轉換有10萬人，疫情期間鼓勵雇主考慮優先期滿續聘或國內承接。

另外，彈性延長在台工作期限，產業移工最長為12年、家庭看護移工是14年，疫情期間年限到期可延長3個月，將在視情況調整。林三貴表示，勞動部鼓勵移工暫時不返國休假，所造成的取消班機等損失，勞動部會利用就業安全基金予以補償，但如果移工還是要返國休假，疫情期間就不能回到台灣。

林三貴也說，鼓勵僱主落實相關就業服務管理措施，今天開始在機場的部分，原來是集中講習，現在改為線上講習，也會在機場提供剛入境、還未取得居留證而不能夠買口罩的移工，會先發放幾片口罩。