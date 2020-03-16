北部確診學生班級停課 學校今正常運作
新冠肺炎延燒，我國新增6名確診個案，第59例為北部10多歲男學生，成為首件全班停課，昨天疾管中心對外宣布確診訊息後，相關單位已進行校園消毒，該確診學生的學校指出，除了該班停課，其於班級仍照常上課，並按照教育部規定。
昨天傳出全台首件全班停課，該校已立即進行消毒，確診學生的班級，也將全班停課14天，校方指出，一切按照教育單位規定，進行線上課程，之後實體補課，學業不受影響。
今天該校仍正常運作，除了該班停課，其於班級仍照常上課，但昨天消息傳出後，校方坦言，很多家長有打來詢問，目前皆按照教育部規定，僅確診學生的班級停課，其餘正常運作。
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