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許宗力：民眾對法官信任度逐年上升

中央社 / 台北16日電

司法院許宗力今天指出，近3年民眾對法官的信任度逐年上升，不信任度逐年下降；未來將評估進一步善用包括臉書等社群平台及新媒體管道，加強司法與社會之間的溝通對話。

司法改革國是會議總結會議於民國106年8月12日召開，迄今屆滿2年半。許宗力、法務部長蔡清祥、行政院政務委員羅秉成上午在司法院大禮堂舉行記者會，提出國是會議後的第五次半年進度報告。許宗力致詞時，做上述表示。

許宗力指出，經司法改革國是會議通盤檢討司法病灶並形成多項改革共識後，在這兩年半以來，司法院、行政院及法務部持續與社會各界密切溝通合作，努力推動各項司改決議的落實，並致力於提升司法給付品質。

僅以司法院來說，截至目前，已經順利修法通過多項能夠有效改善司法體質的重要制度，包括憲法訴訟法、大法庭、強化法官監督淘汰機制、勞動事件法、商業事件審理法、少年事件處理法、都市計畫審查、防逃機制、被害人保護與訴訟參與等。

他表示，根據司法院「律師對司法改革成效調查報告」，近3年來律師對法官的信任度皆在6成以上；去年的調查也顯示，有近6成律師認為整體的司法改革政策走向，有助提升司法品質。

而根據「一般民眾對司法認知調查報告」，從105年度到108年度以來，民眾對法官的信任度也逐年上升，不信任度逐年下降。

許宗力說，他樂觀地期待，隨著改革逐漸讓民眾看見成效，人民對司法的認同與信任必將會持續提升。不過，還有許多民眾在乎的改革措施正待研擬、推動，司法院、法務部及各相關機關會繼續努力推動各項改革，全面性地提升整體司法部門的表現。

許宗力指出，放眼未來的改革，他所關心的重中之重，就是前屆國會未能及時完成立法的「國民法官」制度，以及「金字塔型訴訟程序及組織」的結構改造。

他說，為了讓更多民眾看見改革的成效，司法院將積極評估如何進一步善用各項社群平台及新媒體管道，加強司法與社會之間的溝通對話，與全民一起，共同打造出符合民主、法治、人權價值，屬於台灣人民、凝聚台灣全民的司法。

司法院 許宗力 司法改革

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