柴油大貨車空汙等於5座中火 減排措施夠了嗎？

根據空汙排放清冊統計，一、二期柴油大貨車排放的細懸浮微粒（PM2.5）相當於5座中火，氮氧化物相當於4座中火，是空汙主要來源之一。學者指出，今年1月初本土空汙嚴重，被視為空汙元凶的中火當時已減排7成，但民眾看遠方仍霧濛濛一片，「當中火改善了，空汙卻沒有明顯改善」，有必要加強柴油大貨車的減排措施。

●環保署：柴油大型車汰舊換新 3年超過3萬輛

全國約有8萬輛一、二期老舊大型柴油車，對空汙影響甚巨，環保署說，近3年已汰舊換新3萬輛，今年截至目前為止又汰換了2千輛，速度很快。為降低空汙，去年起也補助大型柴油車維修保養引擎系統、噴油嘴等設備，但半年來只有6輛車申請，環保署表示，將修法增加維修保養項目並簡化流程，讓更多車主願意申請。

●PM2.5超過35微克 肉眼看出去「霧濛濛」

中興大學環境工程系教授莊秉潔表示，以人類肉眼而言，PM2.5超過每立方公尺25微克時，看遠方會覺得灰灰的，超過35微克將「霧濛濛」，54微克則達「紅爆」標準。今年1月初發生今年本土空汙最嚴重事件，但在沒有紅爆且中火減排七成情況下，許多人仍感到空品不佳，主因是當時PM2.5為41微克，其中14微克來自柴油大貨車，若柴油大貨車減排，當天民眾看遠方根本不會有霧濛濛的感覺。

莊秉潔表示，要讓民眾對空汙改善「有感」不能只追求減少紅爆，必須控制PM2.5在35微克以下，中火、中鋼、中龍近年已陸續減排，下一個應盡速處理柴油大貨車。過去雖有補助大型柴油車汰舊換新，但速度不夠快，建議「先倡議後管制」，減少老舊柴油大貨車上路機會。

環保署訂定2050年碳排放量減少一半的目標，莊秉潔說，大貨車壽命相當長，香港、新加坡都立法限制只能使用15年，台灣除了汰舊換新以外，更應思考一步到位鼓勵使用電動大貨車，並加緊建立基礎設施，否則難以達成減碳目標。

●學者籲修法納管老舊柴油車 補助當配套

成大環境工程學系教授吳義林曾幫環保署調查全台PM2.5來源，發現大貨車排放的PM2.5全年占比達9.5%，高居各汙染源之冠，比電廠、餐飲業油煙、自用小客車都還多。吳義林指出，即使是中古柴油大貨車也要價幾百萬元，汰舊換新補助幾十萬元對車主負擔仍很大，誘因明顯不足，應直接修法管制老舊柴油車，再提出配套措施補助相對弱勢的車主。

環保署近年推動柴油大貨車汰舊換新，爭好氣聯盟發起人許心欣建議，可暫時調高移動汙染源隨油徵收的空汙費用，透過增加空汙基金來補貼柴油大貨車汰舊換新，之後再調降回來。油價起起伏伏，將移動汙染源的空汙費從每公升0.2變成0.4元對大家影響並不大，但一年可增加數十億元，就有更多資金補助汰舊換新。

●汽機車電動化政策喊停 「大開環保倒車」

針對柴油大貨車空氣汙染，台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃表示，法國為了改善空汙，降低霧霾發生率，去年開始禁止車齡13年以上的柴油車進入巴黎市區，台灣則太過消極。他說，行政院3年前拍板2035年機車全面電動化、2040年汽車全面電動化，卻因為業者反彈就默默收回政策，應加強業者溝通或提出配套，而不是大開環保倒車。