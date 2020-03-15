聯合報一周大事3/8 ~ 3/14

國內：

11日：第二批武漢專機搭載361名台灣民眾，凌晨抵台，由中華航空與東方航空執飛，經醫師健康評估，均無須後送醫院，分別送往3間檢疫所進14天隔離檢疫。

12日：口罩實名制2.0上線，開放民眾上網預購，首波口罩預購額度為700萬片，可供230萬人預購。

14日：國內新增3例新冠肺炎確定病例，都有歐洲旅遊史，研判是境外移入。目前53例確診，本土27例及境外移入26例。考量歐洲申根國家人員流動密切，除原已列第三級之義大利外，3月17日起將其他27個歐洲申根國家，再加上杜拜旅遊疫情建議提升至第三級，入境須居家檢疫14天。

國外：

10日：義大利新冠肺炎疫情嚴重，總理孔蒂宣布全國封鎖至4月3日，祭出全球迄今最激烈的防疫措施。

12日：世界衛生組織11日宣布，新冠肺炎已成為「全球大流行」，加上美國限制來自歐洲旅客入境30天等因素，美股道瓊工業指數隔天重挫2352.6點，跌幅10%，創下史上最大單日跌點。

13日：美國總統川普在白宮宣布，因應新冠肺炎疫情蔓延，全美進入緊急狀態，並將依法動用行政權力與500億美元的聯邦資金，指揮調度各地救災防疫，也將投入資金幫助經濟復甦。