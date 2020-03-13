歐美淪陷 專家：健保卡僅秀警示區「沒效益」

新冠肺炎橫掃全球，歐美確診案例直線增加，我國也陸續出現從英國、愛爾蘭、荷蘭等地返國的確診案例，台北榮總醫務企管部主任李偉強說，醫院現在雖可以透過健保卡確定進出醫院民眾的旅遊史，但僅限於我國列入的國際旅遊疫情警示地區，如今歐美幾乎淪陷，盼健保卡可以直接秀出近期是否有「出國史」。

李偉強表示，國際疫情逐漸升溫，過去在疫情較為單純時刻，可以透過防堵國際旅遊疫情警示地區作為依據，但現在疫情延燒到全球100多個國家，加上長途旅行的班機，中間可能會在多國轉機，已經沒辦法採單點防堵，難以單純用國家界定流行區域了。

他認為，我國為了避免醫院防線崩壞，部分醫院在門禁管制上，會要求插健保卡確認旅遊史，但是目前僅會秀出曾經去過第一級到第三級國家的旅遊史，他認為歐美國家的感染風險同樣很高，不該只秀出我國列入的一到三級警示國家旅遊史。

他建議，政府若是仍要採取健保卡秀出第一級到第三級警示的方式，可以增列第四級旅遊警示，讓醫院能全面瞭解民眾是否有旅遊史。

李偉強表示，否則目前醫院耗費大批人力確認旅遊史，但部分高風險的國家，卻沒有辦法考量進去，等同在防護上有些疏漏，也讓刷健保卡確認旅遊史的動作變得相對沒有效益。