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漁業署今審七股魚電共生案 環團：機制未出爐怎麼審？

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導

農委會漁業署今審查台南市北門、七股四個新光電魚電共生案。環團認為，這區域雨黑面琵鷺及水鳥棲地高度重疊的生態敏感區，且缺乏整體區位評估，經濟部的環境與社會檢核機制也尚未完成，漁業署急著此時審查，對環境與光電都非好事，要求暫緩這四個光電案的審查。

農委會漁業署副署長林國平回應，這審查案是既定行程，並非趁著全民防疫之際趁亂排進來的。他說，今天的審查會增加非政府組織（NGO）生態成員及鳥類專家，可提出光電對在地鳥類的影響。至於是否比照環保署審查環評案對外開放，他說，漁業署沒有這樣的前例。

林國平表示，台南魚電共生案，在地方政府已有審查，也讓地方人士參與、蒐集各方意見。漁業署僅是因為申請案遞送進來而審查，等經濟部的盤點完成再來調整。

地球公民基金會主任蔡卉荀表示，漁業署現只能按照漁業署之前公告的「養殖漁業經營結合綠能設施專案計畫審查作業要點」審查，沒辦法審查這區位是否合適、對生態有甚麼影響、需要用甚麼方式減輕影響。她表示，有生態的區域並非不能做光電，但不代表外界可以忽略光電的影響。

蔡卉荀表示，去年10月已與漁業署溝通，漁業署承諾檢討與修正相關審查辦法，經濟部也承諾有環境與生態檢核機制，至今都沒有進行。漁業署唯一做的改變，僅是加了兩名與生態相關的委員。

蔡卉荀說，環團不反對魚電共生，但至少該把遊戲規則講清楚，有沒有科學佐證，這區域若有保育物種該怎麼處理。她說，經濟部正在進行環境與社會檢核機制，還沒有做完無須急著審查，這樣的審查只能淪為各說各話、不會有共識。

漁業署 農委會

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