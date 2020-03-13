新北「4KR如廁好清新」 4年6億改造校園廁所

五華國小老舊廁所全面翻新 如廁輕鬆美感無所不在!

新北市三重區五華國小老舊廁所整修工程成果3月13日隆重展示，新北市長侯友宜也親自宣布推行全國首創的「4KR(skr)如廁好清新」政策，預計從108年至111年，4年內投入新臺幣6億元，改善1000間廁所，提供學生清新如廁環境。

侯友宜表示，新北市府去(108)年已投入新臺幣3億3千萬元，補助546間廁所改善，4年內將完成1000(K)間廁所(R)的目標，投入6億就是要為新北學子就學環境持續更新，做到最好。

圖／新北市政府教育局 提供

教育局表示，「4KR」就是4年完成1000（K)間廁所（Restroom)的意思；而「4KR」發音剛巧與流行用語skr「絲哥兒」接近（意思有表示佩服、覺得很了不起，讚賞之意。）

五華國小老舊廁所整建工程補助近750萬元，改善四維樓左側地上1樓至5樓。

圖／新北市政府教育局 提供

廁所設計結合「五華之星」的好品德圖像及主軸，每一樓層搭配一種好品德，例如：海豚-有禮貌、鴿子-守秩序、牛-勤努力、浣熊-愛整潔、貓頭鷹-重榮譽。讓孩子們透過由親身繪畫設計的圖像及淺顯易懂的標語，達到正確且愛惜使用廁所的潛移默化的功效。

圖／新北市政府教育局 提供

學校也根據不同的年段設計推廣活動，鼓勵孩子們了解好品德廁所設計的意涵、內裝改變的用途及感受裝置的美感等，進而建立師生使用廁所的好品德。

新廁所搭配孩子們張貼愛惜廁所的使用標語，牆面用彩色磁磚嵌入學生自己畫出的圖案裝飾，廁所頓時成為美感教育體驗空間及品德教室，帶給學童無限的想像、朝氣與活力，室內氛圍也頓時明亮且有溫度，讓師生有「如廁如家」之感。

有學校學生分享說，整修前，廁所通風不良容易有異味；整修後的廁所，不僅變美了，整個空間感覺也更開闊更明亮，讓同學變得喜歡去上廁所了。

新北市教育局表示，校舍老舊廁所維護不易，新北市將透過「4KR如廁好清新」政策，改變過去如廁空間的經驗，把廁所美學融入空間改造，更讓廁所搖身一變，成為學生最愛的場域，讓學生喜歡如廁，守護身體健康，實現「友善校園，宜居城市」的目標，學校在新北校園上廁所也可以成「SKR」的時尚享受。

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