因應新冠肺炎疫情 北院旁聽採座位分隔

台北地方法院今天表示，因應新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，各法庭旁聽席採用「座位分隔法」防疫措施，讓旁聽民眾之間空出兩個座位，保護到法院旁聽的民眾。

新冠肺炎疫情未見減緩，台北地院近來展開相關措施，內容包含擴大編制防疫小組、加強衛教宣導、院區門禁、辦公環境防疫措施管制、防疫宣導、由國際旅遊疫情建議等及第三級地區入境的通緝犯解送到院等防疫措施。

另外，為了降低群聚感染風險，台北地院參照日本大津地方法院的作法，在法庭旁聽席採用「座位分隔法」的防疫措施。座位分隔法以左右二座位，設置為「隔間位」，前後排錯開的方式，安排旁聽座位。

台北地院指出，座位分隔法的措施雖使旁聽席位減少，但不會影響法庭審判的公開性，是在疫情仍未減緩的情形下，不得已的措施，希望到院旁聽的民眾能配合。

台北地院表示，為使民眾知悉座位分隔法的防疫措施，北院在各報到處及法庭門口均設有海報說明，在旁聽席位區，也將不能入座的「隔間位」張貼綠色標示，以提醒進入法庭旁聽者配合不要入座「隔間位」。