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蕭敬騰影片沒人看 故宮被立委盯包

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導
民眾黨立委高虹安針對故宮所推「720度VR走進故宮」體驗服務，請來蕭敬騰代言拍片但點閱數竟沒有破2,000。（photo by 立委高虹安辦公室）
民眾黨立委高虹安針對故宮所推「720度VR走進故宮」體驗服務，請來蕭敬騰代言拍片但點閱數竟沒有破2,000。（photo by 立委高虹安辦公室）

蕭敬騰沒人看？怎麼可能！民眾黨立委高虹安12日質詢故宮，針對故宮所推出的「720度VR走進故宮」體驗服務，請來知名歌手蕭敬騰代言拍宣傳片，但統計點閱數竟沒有破2,000。她也提到，歷史建築北溝山洞保存及安全皆差，院長吳密察表示會跟台中市府溝通，2週內改進。

行銷推廣待推一把

「請問吳院長是否知道蕭敬騰？」針對高虹安詢問，故宮博物院長吳密察表示，認識但不會唱蕭敬騰的歌。高虹安指出，故宮以典藏文物為核心推出「經典之美—新媒體藝術展」，邀請知名人士、藝人等推廣，這些KOL（意見領袖）的粉絲數都上萬，但蕭敬騰的影片觀看數卻連兩千都不到，希望未來的行銷推廣可以補強。

高虹安分享自己在探索故宮的「720度VR走進故宮」的經驗中，肯定故宮提供的內容豐富且充實，但在使用流暢度上，有時也會有卡頓的情形出現，也建議未來可以做後台數據統計，看哪個文物的瀏覽度最高，或者影片點閱率最多。

對此，吳密察允諾將在2週內重新省視，並提供未來改善方案。

北溝遺址疑成廢墟

「北溝是否有重見光明的機會？」高虹安提到，從「廢墟的力度－北溝藏寶傳奇」紀錄片裡知道了北溝輝煌的歷史，但從去年8月台中市政府將北溝山洞列為歷史建築後，當地地主抱怨市府除了在洞口設置解說牌外，並沒有設置安全設施，當時台中連日大雨，造成山洞幾乎遭淹沒，甚至傳出有小朋友差點溺水，以致地主基於安全自行雇挖土機將洞口填平，詢問故宮如何因應。

吳密察表示，雖然北溝不屬故宮的土地，但未來會積極與台中市政府討論該如何保存這具歷史意義的景點，希望化解地方溝通遇到的阻礙，積極與當地合作讓歷史文化建築得以保存。

故宮推出「經典之美—新媒體藝術展」，邀請知名人士、藝人等推廣但點閱數不佳，希望未來的行銷推廣可以補強。（photo by 立委高虹安辦公室）

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故宮 高虹安 歷史建築

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