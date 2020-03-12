一件襯衫／攝影師喪妻 用拍照找回愛情的憧憬

「一件襯衫」採訪知名攝影師「叮咚」，他擅長拍攝日系清新風格，作品總給人溫暖幸福的氛圍，被稱為最懂捕捉生活感的攝影師，讓他拿起相機的原因，是因為一場青澀甜美的愛情。

為了紀錄愛情成為攝影師

叮咚22歲那年，和心愛的女孩遠遊，在便利商店隨手買了一台傻瓜相機，那台傻瓜相機記錄了青春的夏天、愛人的笑容，也開啟了他成為攝影師的一扇門，甚至因此從一位朝九晚五的上班族成為一位自由攝影師。

生活不是缺少美，而是缺少發現

放慢步調去生活，感受人與人之間的互動，就能捕捉到那些美麗自然的照片，故事一直是吸引叮咚創作的核心，對他來說能記錄下一個人最重要的時刻，是身為攝影師最幸福的事情。

攝影師「叮咚」的作品總給人溫暖幸福的氛圍，被稱為最懂捕捉生活感的攝影師。 圖／《一件襯衫》授權提供

拍照只能記住當下，卻無法停止時間流逝

然而，那位陪叮咚愛上攝影的女孩罹患了癌症，為了抵抗恐懼，叮咚不停的拍照，採集美好、抵抗遺忘，但女孩還是離開了，就算拍再多照片也無法讓時間暫停。

這樣的打擊一度讓他無法再拿起相機，後來也是因為拍照讓他重新找回生活的美好，捕捉霎那幸福的瞬間，對他而言變得格外重要。透過拍照，他療癒了別人，也找回了自己，並且重新再相信愛情。

最美的照片不是風景多美，而是畫面裡有著你愛的人

如今他擁有著深愛的另一半，他們一起旅行、一起冒險、一起大啖美食、一起浪費時間，他捕捉生活日常的點滴，搜集相愛的證據。

雖然時光飛逝，我們總是無法預測明天的風景，但還好照片能成為我們努力活過、揮灑快樂的證明。

攝影師「叮咚」的作品總給人溫暖幸福的氛圍，被稱為最懂捕捉生活感的攝影師。 圖／《一件襯衫》授權提供

文章授權：《一件襯衫》粉絲專頁